Iglesias volvió a la fiscalía tras sumario y pidió abstenerse de trabajar el caso de la Violación del Cordón

El fiscal Raúl Iglesias se reintegró este martes a su tarea en la Fiscalía de Delitos Sexuales luego de que se venciera el plazo reglamentario por el que podía estar separado del cargo preventivamente. Según supo El Observador, manifestó que se abstendría de trabajar en el caso conocido como violación del Cordón, que a su vez fue una de las razones que suscitó su sumario.

Apenas Iglesias asumió en su fiscalía, anunció que pediría el cambio de medidas cautelares de los tres imputados por el caso. Estaban presos preventivamente y él solicitó que fueran a prisión domiciliaria. Según concluyó la miembro sumariante, Lucía Salvia, lo hizo antes de comunicárselo a la víctima –a quien, a raíz del nuevo Código del Proceso Penal tiene el deber de proteger– y además se expresó de manera irresponsable en los medios de comunicación.

Salvia le indicó al fiscal de Corte, Juan Gómez, que Iglesias cometió faltas leves, graves y muy graves. Gómez era quien debía tomar una decisión, pero elevó el informe de la sumariante a la Fiscalía de Gobierno (dependiente del Ministerio de Educación y Cultura) para que ellos emitieran primero una opinión. El fiscal de gobierno, Gustavo Silveira, todavía no se expidió al respecto.

Eso permitió que el plazo reglamentario se venciera y fuera obligatorio que Iglesias retornara a su tarea. Los funcionarios públicos no pueden estar más de seis meses separados del cargo y con retención de sueldo sin tener una sanción impuesta. Ese es el caso de Iglesias, si bien la sumariante hizo un diagnóstico, es Gómez quien debe imponer o no una sanción. Como no lo hizo dentro del plazo, se reintegró.

Sin embargo, por disposición del fiscal de Corte podría haber cambiado su tarea, evitando así que retornara a tomar contactos con el caso por el que fue investigado y a la sede en la que archivó 300 casos, otra de las razones que impulsó su separación del cargo. Eso no ocurrió e Iglesias volvió a la titularidad de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4o Turno.

Fue el propio Iglesias el que pidió abstenerse del caso del Cordón y será una de sus adscriptas la que lo lleve adelante mientras no hay resolución para su sumario. El Observador consultó a Iglesias al respecto y no obtuvo respuesta.

Las conclusiones del sumario respecto de la Violación del Cordón

La afectación de la víctima del Cordón

La sumariante indicó que Iglesias debió haber previsto que la mediatización de la causa afectaría el estado emocional de la víctima, así como haberse enterado por la prensa de que cambiarían la medida cautelar de sus agresores. Más aún al visitar un programa (La Pecera, Azul FM) que conduce una de las personas a las que ella denunció.

Tanto la ley orgánica de la Fiscalía como el Código del Proceso Penal establecen que los fiscales deben velar por la integridad de las víctimas. De todas formas, la jueza del caso, Blanca Rieiro –que declaró como testigo a pedido de Iglesias– dijo que si bien no iba a pronunciarse sobre el fondo del asunto porque no lo conocía, la solicitud del fiscal de cambiar las medidas cautelares era "acorde a derecho" e iba en línea con los tratados internacionales. El reproche a la actitud de Iglesias –según los denunciantes– no es por el cambio de las medidas, si no por haberlo anunciado primero en la prensa. Todo ello, según la sumariante, sin siquiera haber visto la carpeta del caso.

Sobre este punto se expidió el diputado Gustavo Zubía –quien fue citado como testigo por Iglesias– en donde reconoció que el fiscal pudo haber cometido "algún exceso semántico" pero que entendía que estaba en lo correcto.

La descoordinación con Williman para reunirse

En la primera etapa del sumario –tal y como informó El Observador– Iglesias y Juan Raúl Williman, abogado de la víctima, se contradijeron en sus declaraciones. Iglesias ingresó al cargo el lunes 9 de mayo y el sábado siguiente, 14 de mayo, dio una entrevista a Teledía (Canal 4). En su primera declaración, el fiscal dijo que intentó comunicarse con Williman en los primeros días después de que ingresó al cargo, aunque sin precisiones de fechas, y afirmó que el abogado no concurrió.

Sin embargo, el representante del Consultorio Jurídico de la Udelar declaró que él fue el primero en comunicarse con Iglesias luego de haber visto las entrevistas que había dado el sábado 14 y el domingo 15 de mayo. Por eso, el lunes 16 pidió una reunión con Iglesias, el fiscal de Corte Juan Gómez y una representante de la Unidad de Víctimas y Testigos.

Según Williman, esa reunión se fijó para el martes 17 por la mañana, pero Iglesias la canceló y en su lugar fue al programa La Pecera (Azul FM) en ese mismo día y horario. Lo pactado era coordinar otra fecha para reunirse y resuelven que sería el viernes 20 de mayo por la tarde. Al principio, el abogado lo puso en duda porque el día anterior iba a estar en Rocha, presenciando el procesamiento del homicida de Lola Chomnalez, pero luego le confirmó que podría ir igual. Sin embargo, de acuerdo a su versión, Iglesias le volvió a cancelar. Por eso, el lunes 23 presentaron la denuncia en su contra en la fiscalía de Corte.

A raíz de la contradicción, Iglesias y Williman tuvieron un careo frente a la sumariante. Williman mantuvo su versión de que el lunes 16 de mayo pidió la reunión para el martes 17. El fiscal sostuvo que nadie le avisó de esa reunión y por eso fue a la entrevista en La Pecera. También le reprochó al abogado que hubiera presentado una denuncia en su contra sin haber insistido para reunirse en privado, pero él le retrucó que hacía más de 10 días que estaba comprometida la situación de la víctima.