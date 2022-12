Ignacio Ruglio: "El presupuesto de Peñarol va pasar de US$ 600 mil a US$ 700 mil"

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio habló del período de pases del club, reveló secretos de cómo concretó algunos pases del actual período de pases y dijo que el presupuesto de la institución no variará sustancialmente sino que subirá de US$ 600 mil mensuales a US$ 700 mil.

"Teníamos que hacer un mejor período de pases porque en 2022 cometimos muchos errores. Por eso decidí no ir al Mundial y tomarme esos 40 días para trabajar a full con la comisión de pases en el rearmado del plantel", dijo Ruglio a Quiero Fútbol que se emite por Sport 890.

El aurinegro ya concretó las incorporación de los ex Nacional Sebastián Rodríguez y Léo Coelho, y de Abel Hernández. Además, tiene muy encaminada la llegada de Carlos "Pato" Sánchez.

"Sebastián Rodríguez bajó del avión y lo estábamos esperando. Después Nacional ofertó, pero redoblamos la apuesta. Estábamos muy decididos, Pablo (Bengocechea) estaba muy convencido por todos los informes que recabó, por su liderazgo y su don de gente, además de su calidad de jugador", dijo Ruglio.

Sobre la llegada de Coelho afirmó: "Hemos bajado los US$ 900.000 de intereses que pagábamos por año, hemos ordenado el club, no me canso de decirlo, y eso nos da otras posibilidades para armar el equipo. Para San Luis teníamos la plata, 'díganme cuándo y les transferimos', le dijimos. Bengoechea sentía que del otro lado no le estaban dando lo que merecía porque es uno de los mejores zagueros del medio. Está todo arreglado: tres años de contrato y compramos el 100% de la ficha. Las amenazas no lo hicieron dudar de lo que quería, pero sí obviamente su contexto familiar se pone nervioso".

"Si logramos cerrar lo del Pato, que lo estamos trabajando porque está trabajando su desvinculación de Santos y se viene por las fiestas, no sumamos más gente en el medio. Estábamos cortos de armadores. No tenemos margen este año y venimos de un mal 2022, necesitábamos un tipo que se recueste contra la derecha y filtre pelotas o la pelota a la cabeza de Abel. Ya tenemos un acuerdo con él y él ya tiene encaminada su desvinculación", agregó.

"En 2021 bajamos en un 40% el presupuesto del club, llegamos a semis de Sudamericana, salimos campeones y cinco jugadores del club llegaron a la selección uruguaya. Una locura. Pero descansé 20 días y me enterraron de cabeza. Aprendés más de los golpes. Como dijo Saralegui hace poco, que veía inexperiencia, y tenía razón", manifestó el titular de Peñarol.

"Aumentamos de US$ 600 mil a US$ 700 mil el presupuesto. Hay muchas salidas y algunos contratos que estaban viejos, como el de Dawson. Va a haber una inversión sí en fichas, pero salarialmente no sube casi nada. Estábamos en US$ 1 millón, US$ 1.100.000 cuando llegamos y nos fuimos a US$ 600 mil entre plantel, cuerpo técnico, dirección deportiva e impuestos", agregó.

"Hay que tener dos o tres juveniles para que se coticen en más de US$ 5 millones para que siga girando la rueda. Nicolás Rossi, Cachete (Rodrigo Saravia) tienen que jugar. Máximo (Alonso), (Agustín Álvarez) Wallace, (Brian) Mansilla, los de la zaga, Óscar Cruz que hace goles como loco en las prácticas. (Santiago) Homenchenko, (Damián) García, (Sebastián) Cristóforo, (Niolás) Milesi, tenemos volantes, por eso no vamos a traer más en esa zona".

Ruglio también dijo que visitó personalmente a varios jugadores para comunicarles que no seguirán en el club, pero no quiso dar nombres.

De Peñarol ya se fueron Kevin Dawson, Neto Volpi, Ezequiel Busquets, Facundo Bonifazi, Billy Arce, Brian Lozano y Lucas Viatri.