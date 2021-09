Imagine cumple medio siglo de vida: los secretos de la icónica canción de John Lennon

Acordes graves que se repiten al piano, un discurso que fantasea con un mundo sin países, sin religiones y sin nada por lo que morir o matar. En definitiva, un lugar en el que vivir en paz. Ese era el mantra que John Lennon repetía una y otra vez en Imagine, mientras la realidad que contemplaba a través de sus característicos lentes de luna redonda corría en sentido contrario.

Desde Stevie Wonder en la clausura de los Juegos Olímpicos de 1996 hasta Alejandro Sanz en la apertura del torneo en Tokio 2020, el tema lanzado a la venta el 9 de setiembre de 1971 se convirtió en un himno al amor que no pasa desapercibido en los actos que claman pacifismo. Sin embargo, la melodía estuvo lejos de ser un éxito instantáneo, ya que no solo tardó cuatro años en que Reino Unido la editara como single, sino que tuvo que esperar a la muerte del cantante para convertirse en el número 1.

Uno de los secretos mejor guardados, especialmente por los detractores de Yoko Ono que mantienen que la separación de The Beatles fue su responsabilidad, es que la artista estuvo tan presente en la creación de la letra como el propio Lennon. En cambio, no fue hasta el año 2017 que la National Music Publisher Association reconoció su participación en el tema.

La pieza original tiene una duración de dos minutos y 59 segundos y cuenta con algunos arreglos de cuerda y percusión suave que acompañan a la voz de Lennon.

Poco después, su melodía se convirtió en la banda sonora de las protesta contra la violencia de Estados Unidos en Vietnam, al compás de un John Lennon y una Yoko Ono que hacían la guerra por la paz desde la cama.