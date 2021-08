IMM extendió horario de espectáculos y eventos hasta las 3 de la mañana y modificó protocolos

La Intendencia de Montevideo dispuso la modificación de los protocolos contra el covid-19 vigentes desde marzo y julio del año pasado. El horario de funcionamiento de espectáculos, eventos y locales será hasta las 3 de la madrugada. Los espectáculos públicos –internos y externos–, salas y plazas de comida están regidos por protocolos distintos, pero la base de las modificaciones es el mismo: el mantenimiento de la distancia de un metro entre asistentes, las medidas de higiene continuas y el uso del tapabocas.

Si se incumplieran estos protocolos, las sanciones van de 4 a 350 unidades reajustables según el decreto 21.626. De incumplirse el límite de aforo o la resistencia a la fiscalización, se lo considerará desacato a las medidas dispuestas y será punible de una sanción de 54 unidades reajustables, más allá de la denuncia penal correspondiente.

Las restricciones descriptas regirán hasta que el índice de Harvard es menor a uno por tres días seguidos. En ese caso, quedarán sin efecto y se reanudará la sola aplicación de la normativa departamental vigente que regula especialmente cada actividad. Aunque varios ítems, por ejemplo el baile, no están reglamentados por esta resolución ya que está supeditado a lo que defina el Ministerio de Salud Pública (MSP)

Los protocolos para cada actividad

En el caso de los espectáculos públicos, el aforo permitido será a 350 personas, aunque podrá excederse si lo autoriza el servicio competente. El público deberá ubicarse en mesas de máximo 10 personas –en el caso de grupos convivientes– y la distancia entre las sillas deberá ser de más de un metro y entre las mesas. Para locales con aforos menores a 100 personas, autorización mediante, la separación entre las mesas podrá ser de un metro y medio. Estará permitido el formato "living", siempre que cumpla con las disposiciones.

Además, si hubiera barras, mostradores, banquetas o similares, se deberá contar con una mampara de por lo menos 80 centímetros por encima de la barra y deberá mantenerse una distancia de un metro por cliente, una vez que lo apruebe el Ministerio de Salud Pública, en tanto deberá ser de un metro y medio.

Será obligatorio el uso de tapabocas para el personal y los proveedores y deberá haber alcohol en gel en accesos, pasajes, boleterías, espacios de uso común y servicios higiénicos.

Si el espectáculo se diera en una sala, el aforo máximo será 45% de la capacidad total, salvo que el público estuviera integrado sólo por personas inmunizadas. En ese caso se permitirá 66% del aforo total. De haber más de una exhibición por día, deberá haber un mínimo de 30 minutos por función para desinfectar y ventilar el lugar –antes del ingreso del nuevo público–. De todas formas, el Servicio de Convivencia Departamental podrá autorizar excepciones. En todo momento se deberá dejar entrar el máximo aire posible del exterior, más allá de la presencia de ventilación mecánica.

A la hora de ingresar a la sala, todos los presentes deberán utilizar tapabocas y mantener una distancia de por lo menos un metro (una vez lo apruebe el MSP, antes deberá ser de un metro y medio). La boletería debe habilitarse por lo menos con una hora de anticipación al comienzo de las actividades y anunciarse inmediatamente por todos los canales de comunicación disponibles las funciones agotadas. No se permitirá la entrega de material o programa en mano pudiendo facilitarse al espectador en formato electrónico.

Las localidades deben ser numeradas y se deberá registrar el nombre, documento de identidad y teléfono de contacto del asistente para poder ubicarlo ante cualquier eventualidad. Los espectadores estarán separados entre sí por dos localidades vacías a sus costados y en zigzag con la fila de adelante, al momento no se permiten espectadores de a pie.

Aparte, los asientos que no puedan ser utilizados deberán estar señalizados. Si concurriera una familia numerosa, pueden sentarse de a dos, dejando una butaca libre en el medio. La distancia mínima entre el escenario y la primera fila ocupada no deberá ser inferior a 2 metros si el espectáculo es de teatro o danza y entre 3 y 5 metros si es canto o música con instrumentos de vientos.

Los servicios higiénicos deben encontrarse en perfectas condiciones de higiene y funcionamiento. El Servicio de Convivencia Departamental podrá suspender o limitar las actividades si hubieran infracciones.

El ingreso a los espectáculos públicos al aire libre debe ser al menos una hora antes del inicio del espectáculo y no se podrá circular por el predio. En el trayecto, se deberá respetar la distancia mínima de un metro. La organización contará con “facilitadores” u oficiales a efectos de lograr su cumplimiento.

Los protocolos para los espectáculos al aire libre se dividen según la cantidad de espectadores. Establecieron cuatro franjas: aquellos que cuentan con entre 0 y 100 localidades, entre 101 y 500, entre 501 y 100 y más de mil. En el caso de las de entre 0 y 100, el espectáculo podrá ser autorizado en espacios públicos al aire libre "no necesariamente delimitados", mientras que en el resto deberán ser autorizados y tendrán otras restricciones (aunque en los de más de mil lo determinará el MSP). En el caso de aquella que reúna entre 501 y 1.000 localidades, no podrá haber más de 100 personas por sector.

Deberán contar con servicios higiénicos en condiciones, dispensador de alcohol en gel o con difusor, jabón líquido, toallas de papel y recipientes con accionamiento de pie o abiertos para la disposición de desechos.

En lo que refiere a la puesta artística, el escenario, tarima o pantalla instalado debe de estar a cinco metros del público y se debe mantener un metro y medio de distancia entre los componentes del espectáculo.

En las plazas de comidas, los comensales no podrán ingresar hasta que haya mesa y asientos desocupados, limpios y desinfectados con alcohol etílico al 70%, lista para su uso. Si debieran esperar afuera, deberán mantener un metro de distancia entre ellos. Además, habrá un gestor de la plaza responsable de supervisión del cumplimiento de los protocolos.

A la hora del servicio, está prohibido el autoservicio de alimentos, a excepción de los que se encuentren envasados o si hubiera una persona destinada para asistir la sección.

Los condimentos serán provistos por el mozo a solicitud del cliente y no podrán quedar en la mesa una vez finalizado el servicio. En relación al pan o similares, no está autorizada la reutilización y está prohibido el uso de "paneras recargables". Además, no están permitidas las servilletas de tela.

Tampoco podrán utilizarse las típicas cartas menú, se deberá informar a través de cartas descartables, pizarrones u otros elementos que puedan ser desinfectados fácilmente.

La empresa tendrá que implementar un sistema de recolección y lavado de la vajilla que permita la separación de los utensilios limpios de los sucios para su posterior desinfección.

En caso de ir al baño, deberán ingresar de una persona a la vez y el local tendrá que contar con alcohol en gel y todos los instrumentos sanitarios correspondientes: jabón líquido, toallas de papel y papeleras de accionar de pie. El personal deberá limpiar el baño varias veces al día y los sistemas de ventilación tendrán que higienizarse diariamente.