El requisito de Jaime Roos sobre la vacuna del covid y la misteriosa ausencia de Fattoruso en su show

Fue en una entrevista con el periodista Mauricio Rodríguez, en marzo de 2021. En la conversación, emitida por la pantalla de Canal 4 y que incluyó un repaso por su carrera, su presente y sus futuros proyectos, Rodríguez le preguntó a Hugo Fattoruso, figura de la música uruguaya, cómo estaba preparando los ensayos del show Mediosiglo de Jaime Roos. El evento –largamente esperado y también dilatado– marca la vuelta del cantautor al escenario tras varios años de ausencia, en una presentación que tiene dos funciones marcadas para el 3 y 4 de diciembre, que será en el Estadio Centenario y que incluirá un abultado grupo de colaboradores en escena, entre los que se encuentran los hermanos Nicolás y Martín Ibarburu, Edú "Pitufo" Lombardo, Freddy "El Zurdo" Bessio, y más. En ese grupo se encontraba, también, Fattoruso, que por motivos que no reveló en ese momento, le contó al periodista que finalmente no sería parte del show como estaba planeado.

"No voy a ser parte de la reentrada de Jaime. Estuve en algunos ensayos y recibí un mail de Jaime, que me dice que en esta oportunidad no me puede invitar. Me hubiera encantado", contó el músico al aire. La salida sorprendió en aquel momento, sobre todo al tener en cuenta que, desde 1984, Fattoruso ha acompañado a Roos en la grabación de cada uno de sus discos de estudio, así como de algunas de las giras que el creador de Durazno y Convención ha hecho a lo largo de su carrera por distintas partes del país.

Al final, la razón por la que Fattoruso finalmente no será parte del show tiene origen, así como pasó con cuatro de las cinco reprogramaciones del espectáculo, en la pandemia de covid-19. Pero las versiones difieren.

Según pudo saber El Observador, la productora del show, AM, puso como requisito luego de la tercera postergación de la fecha del espectáculo que todo el equipo involucrado, incluyendo a los técnicos y también a los músicos en escena, debería estar vacunado contra el coronavirus, de manera de minimizar posibles complicaciones a la hora de ensayar, de presentarse o, si llegara a ser necesario, volver a reprogramar las presentaciones. Por este motivo, la participación de Fattoruso, que habría manifestado su intención de no vacunarse, quedó sin efecto.

Sin embargo, El Observador se comunicó con Fattoruso, que aseguró que sí se vacunó y que al día de hoy se encuentra inmunizado con dos dosis de Pfizer. Fattoruso explicó que, si bien tiene reparos con la vacuna, siempre tuvo claro que debía dársela para poder viajar, trabajar y cumplir con sus espectáculos, y que así lo manifestó de cara al show. A su vez, el músico agregó que desconoce las razones por las que no estará en el evento.

Consultada sobre el tema, desde la productora AM se aseguró que la parte artística del show la maneja el propio Jaime Roos y que el rol de la empresa es de producción y realización del conjunto global del espectáculo. "Desconocemos las razones por las cuales Hugo no forma parte de la banda", expresaron en una declaración formal a El Observador.

Asimismo, se especificó que no se obligó a nadie a vacunarse, pero que todos sus empleados lo están por decisión propia.

"Todos los shows que realice AM van a adecuarse al protocolo presentado por el MSP tomando la opción de público vacunado. Apostamos a que volver a los grandes espectáculos sea un lugar seguro para quienes asisten a ellos. Todo el equipo de AM se encuentra vacunado por decisión propia, ya que se entiende que es el único camino para salir de esta pandemia y que la industria del entretenimiento vuelva a funcionar", comentaron.