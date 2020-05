IMM pidió al gobierno US$ 23 millones para sostener el sistema de transporte

El intendente de Montevideo, Christian Di Candia, planteó este jueves en una reunión con autoridades del Poder Ejecutivo destinar parte de los recursos del Fondo Coronavirus para sostener el sistema de transporte metropolitano, que está en una "situación delicada y compleja" producto de la emergencia sanitaria.

"Ya era difícil (la situación) y la emergencia llevó a que fuera más difícil aún. En este momento no llegamos al 40% de boletos vendidos que teníamos al 12 de marzo, pero a su vez se mantiene una flota cercana al 70%", señaló Di Candia en rueda de prensa, luego de reunirse con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber.

El intendente afirmó que esa diferencia entre los boletos vendidos por día y la flota que está circulando "genera un déficit día a día" que, según dijo, el gobierno nacional y el departamental deben analizar cómo resolver.

"La idea es que no se traslade a la tarifa, pero el sistema tiene un subsidio departamental y uno nacional", agregó en ese sentido. Según explicó, la intendencia quedó en medio de una "transición" entre las autoridades actuales y las próximas, por lo que ya tiene un presupuesto asignado que no puede modificar y no hay margen de endeudamiento.

Según las estimaciones de la comuna, el aporte necesario para sostener al sistema hasta fin de año es de $1.000 millones, es decir unos US$ 23 millones al tipo de cambio actual. "Es una situación a la que debiera ponerse los ojos desde el Fondo Coronavirus", dijo Di Candia.

Adelanto de subsidios

El sistema de transporte metropolitano llegó a experimentar una caída de 80% en la venta de boletos durante las primeras semanas de la emergencia sanitaria. Si bien esa situación mejoró (y ahora la caída está en el entorno de 65%), la salud del sistema quedó comprometida.

El pasado 27 de abril la intendencia aprobó una resolución que habilitó a adelantar los pagos por concepto de subsidios al boleto. "Los pagos a las empresas de transporte por concepto de subsidios de estudiantes y jubilados de la Intendencia de Montevideo se hacen en función de los viajes realizados por las personas de cada categoría. Tanto los viajes de estudiantes como de jubilados han caído en una magnitud también del 80%", afirma el texto de la resolución.

En concreto, Di Candia habilitó a adelantar, en diferentes partidas, el pago correspondiente a 2020 por concepto de subsidios. La cifra total asciende a $ 1.314.645.352. En marzo la comuna transfirió $169.594.949 y en abril $168.172.162.