IMM proyecta más semáforos centralizados, cámaras y radares

El departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IMM) pidió en los últimos días a los ediles la anuencia para ejecutar US$ 2 millones correspondientes al Plan de Movilidad que financió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de ampliar el Centro de Gestión de Movilidad (CGM).

Con la denominada fase tres del CGM la comuna pretende instalar, entre otras cosas, 91 nuevos cruces semaforizados, 140 cámaras de conteo vehicular, 50 cámaras de circuito cerrado de televisación, 6 equipos de fiscalización fija, 4 equipos de fiscalización de velocidad por tramos, paneles de mensajería variable y otros de mensajería electrónica.

El director de Movilidad, Pablo Inthamoussu, explicó a El Observador que la Junta Departamental de Montevideo (JDM) deberá aprobar la ejecución de ese monto, ya que en su momento no fue autorizado por encontrarse en el rubro de “consultorías y estudios”. La comuna no tenía previsto en esta administración alcanzar la fase tres, pero como esos US$ 2 millones del BID no se ejecutaron, entendió que podían ser útiles para que el CGM alcanzara al 80% de la ciuadad de aquí a 2021.

Con esta ampliación, los semáforos centralizados (que pueden ser gestionados desde el CGM), pasarían los 490, ya que hoy están en el entorno de los 400. Los semáforos con esta tecnología permiten mejorar la sincronización y aplicar la “onda verde”. Esto último permite que, si el conductor se mantiene en un promedio de velocidad que no sobrepase los 45 kilómetros por hora, prácticamente no tenga que frenar.

Pero en la fase tres del CGM también está previsto instalar nuevos radares para controlar los cruces en luz roja y el exceso de velocidad. Por el momento, la intendencia tiene 46 puntos de fiscalización electrónica y 28 radares, que van rotando en esos puntos. Si se aprueba la ejecución de esos US$ 2 millones, la intendencia también prevé comprar equipos de mensajería móvil. “Permiten, sobre todo en obras, avisar a los conductores cuál es la mejor ruta o alertar sobre un desvío”, explicó Inthamoussu. Estos equipos, que todavía no están operativos en la ciudad, consisten en un trailer que funciona a batería y están conectados en tiempo real con el CGM.

Diego Battiste

Por otra parte, la comuna quiere contar con tecnología para fiscalizar la velocidad por tramos. Esta herramienta, que se utiliza en países de Europa como España, consiste en la colocación de dos sensores en un tramo de entre 2 y 2,5 kilómetros. “No es para zonas urbanas clásicas, sino más bien para lugares como los accesos de Montevideo”, señaló Inthamoussu. De esta manera, el primer equipo detecta la matrícula y el segundo la velocidad. Se hace un promedio en ese tramo y si el conductor sobrepasó la velocidad permitida, es multado. Esta tecnología todavía no se ha implementado en Uruguay.

IMM alerta por "alto índice" de infracciones

Hace un mes la IMM instaló ocho nuevos radares para fiscalizar el cruce con luz roja y el exceso de velocidad. Los equipos estuvieron durante un mes en fase de prueba y comenzaron a multar hace pocos días. En la primer semana de fiscalización, la intendencia detectó un "muy elevado nivel de infracciones" cometidos por los conductores en tres de los puntos nuevos.

Según un análisis del CGM, el radar que está en Juan Jacobo Rousseau y Habana detectó un promedio de 104 infracciones por día, seguido del equipo que está ubicado en Santa Lucía y Joaquín Pose, con un promedio de 100. El tercero fue el de la rambla presidente Wilson y Juan Andrés Cachón, con un promedio de 92 infracciones. Los datos van hasta el 15 de agosto.

Ante esta situación, la intendencia exhortó a los conductores a "disminuir la velocidad", ya que el principal objetivo, según explicaron en un comunicado, es "reducir la siniestralidad", para lo cual el "exceso de velocidad es un factor determinante".

Nuevos semáforos en Ricaldoni

Desde hace varias semanas alrededor de la fuente del parque Batlle está todo dispuesto para instalar nuevos semáforos. Sin embargo, faltaba que llegara un encastre para terminar de colocarlos y que queden en funcionamiento. Esto se concretará en los próximos días.