¿Por cuánto multiplicó la recaudación la IMM con las multas de cámaras y semáforos?

La puesta en marcha de la fiscalización electrónica a través del Centro de Gestión de Movilidad (CGM) por parte de la Intendencia de Montevideo (IMM) permitió aumentar 78,4% la recaudación por concepto de multas de tránsito. El CGM se lanzó en junio de 2016 pero no fue hasta diciembre de ese mismo año que las cámaras y los semáforos electrónicos comenzaron a fiscalizar el exceso de velocidad y los cruces con luz roja.

De esta manera, de 2016 a 2018 la recaudación de la IMM por multas de tránsito prácticamente se duplicó al pasar de US$ 14 millones por año a US$ 25 millones, según los datos a los que accedió El Observador a través de un pedido de acceso a la información pública. Los valores, aportados en pesos por la comuna, fueron convertidos según el promedio anual de la cotización del dólar para cada uno de los años.

En un principio, la mayor parte de los equipos de fiscalización electrónica se instalaron en avenida Italia, avenida Rivera y la rambla. Sin embargo, a más de dos años del CGM hay en Montevideo 272 cruces controlados con semáforos, 204 cámaras para conteo vehicular, 89 cámaras para monitorear el tránsito y 41 puntos de control de velocidad excesiva y curce con luz roja.

La recaudación de la intendencia por multas de tránsito aumentó a medida que se expandían los puntos de fiscalización electrónica. De esta manera, en 2017, el primer año en el que estuvo funcionando la fiscalización electrónica, los ingresos fueron de US$ 20,6 millones y en 2018 alcanzaron los US$ 25 millones.

Del total recaudado por multas de tránsito en 2017 (US$ 20,6 millones), casi la mitad fueron aplicadas a través de la fiscalización electrónica. Mientras que del total de 2018 (US$ 25 millones), más de la mitad se aplicaron a través de la fiscalización electrónica con US$ 15,5 aportados por el CGM.

Si se tiene en cuenta el costo de la instalación del CGM se puede decir que el costo de su puesta en marcha quedó amortizado hace rato, ya que la inversión fue de US$ 25 millones (US$ 9 iniciales a los que se sumaron otros US$ 16 millones) y en estos dos dos años la IMM superó los US$ 45 millones de recaudación.

Exceso de velocidad, la falta más cometida

En su mayoría, las multas que se aplicaron a través de las cámaras o semáforos corresponden a conductores que no respetaron los límites de velocidad. De esta manera, en 2018 la recaudación por medio de la fiscalización electrónica y debido a los excesos de velocidad fue de US$ 13 millones, contra US$ 2,5 millones por cruzar con luz roja. El valor de la multa por cruzar o girar con luz roja es de 5 unidades reajustables (UR), es decir, $5.400. Respecto al exceso de velocidad, la IMM comenzó a aplicar a partir de enero de este año la graduación de las multas, que relacionó de forma directa el valor con los kilómetros que se sobrepasan.

La administración de Daniel Martínez estableció tres franjas con tres valores diferentes para cada una de ellas. Por un lado, quienes sobrepasen el límite permitido por hasta 20 kilómetros por hora deben pagar 5 UR, unos $5.400. Quienes se excedan por entre 21 y 30 kilómetros por hora el límite permitido deberán pagar una multa de 8 UR, unos $8.800. Por último, quienes sobrepasen el límite por más de 30 kilómetros por hora deberán afrontar una multa de $13.200. Sin embargo, para los excesos de velocidad la IMM tiene una tolerancia de unos 10 kilómetros por hora.

Siniestros y fluidez

Además de contribuir a la fiscalización del tránsito, el CGM permitió, según datos de la intendencia, disminuir los siniestros de tránsito en la ciudad. En el informe que elaboró la IMM y que divulgó en enero de este año, se destaca que 2018 fue el año que registró el menor número de fallecidos en accidentes de tránsito, con un total de 115 muertes. El año 2014, en tanto, había sido el período en el que mayor fallecidos se registraron, con un total de 174 muertes.

Los lesionados en el tránsito también vienen disminuyendo desde 2013, aunque con un leve repunte en 2017. En 2018, sin embargo, volvieron a caer y la cantidad de lesionados se ubicó en 8.399 personas, 10,3% menos que el año anterior.

En las principales vías en las que la IMM instaló dispositivos de fiscalización electrónica, como la rambla, avenida Italia, avenida Rivera, avenida 8 de Octubre y bulevar Artigas, las cifras de fallecimientos y lesionados disminuyeron.

En el informe de siniestralidad vial de 2018 el director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Fernando Longo, resaltó las "políticas de inclusión tecnológica" por tener un "beneficio notorio en lo que hace a la movilidad más segura".

Otro aspecto que, según la comuna, mejoró con la aplicación del CGM fue la fluidez en el tránsito. En el informe elaborado por los dos años de la puesta en marcha del CGM, la IMM destacó que los días martes, por ejemplo, se redujo 20% la demora en el corredor de 8 de Octubre, saliendo desde el centro. Por avenida Italia, en tanto, los tiempos se redujeron hasta 17%, tomando como ejemplo los días lunes.

Estacionamiento tarifado

En 2018 ingresaron a las arcas de la IMM US$ 636 mil por multas aplicadas a vehículos que estacionaron de forma irregular en zonas tarifadas. El estacionamiento tarifado funciona desde hace varias décadas en la capital y se originó como una forma de ordenar el tránsito en las zonas de la Ciudad Vieja y el Centro. Sin embargo, la iniciativa se fue expandiendo hacia otras zonas de la ciudad, como la rambla. Según ha dicho la IMM, lo que se recaudó en las zonas que fueron ampliadas en el último semestre de 2018 fue volcado a los usuarios frecuentes del sistema de transporte colectivo que realizan al menos 40 viajes por mes. A fines de 2018, además, la comuna incorporó autos con cámaras para controlar el cumplimiento de la senda preferencial de ómnibus y el estacionamiento tarifado. Sin embargo, no existen aún datos sobre la fiscalización que realizaron esos vehículos.