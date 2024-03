Importaciones desde Argentina bajan en los primeros meses del año: cuáles son las razones

Las importaciones desde Argentina mostraron un cambio en los primeros dos meses del año. Hubo compras estacionales de energía eléctrica y combustibles que mantuvieron el dinamismo de años anteriores. Pero al excluirlas se notó una baja en la importación de bienes en la comparación interanual. Una de las explicaciones del descenso es que, más allá de cambios que introdujo el nuevo gobierno argentino, las empresas continúan con problemas productivos.

Las operaciones desde Argentina en el primer bimestre fueron por US$ 172,2 millones en 2024 con un leve aumento en relación a 2023 de 1,7%, según un relevamiento realizado por el departamento de comercio exterior de la Cámara de Industrias (CIU).

Los dos principales compradores fueron Ancap y UTE. En el primer caso, la empresa pública debió importar fuel oil, butanos, gas natural y propano crudo por la parada de mantenimiento de la refinería de La Teja. Las compras fueron por US$ 23,8 millones. En el caso de UTE adquirió energía por US$ 8 millones. La suma de las compras estatales fue de 31,8 millones.

Al quitar esas operaciones, las importaciones fueron US$ 140,3 millones. Sin el efecto estacional entonces se verificó una baja de 18,5% en la comparación interanual.

Según los datos recabados por la CIU, los medicamentos fueron el principal rubro comprado en 2024 por US$ 6 millones. Le siguieron vehículos automóviles para el transporte de mercancía con US$ 5,6 millones, los productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao con US$ 4,6 millones e insecticidas y raticidas con US$ 4,3 millones.

Foto: Leonardo Carreño.

También se adquirieron hortalizas preparadas o conservadas, tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja y mezclas de sustancias odoríferas y mezclas.

En los dos primeros meses, en comparación con el mismo período de 2023, no se importaron granos de cereales; salvados y moyuelos y preparaciones utilizadas para la alimentación de animales.

Las dificultades

Pese a los cambios que introdujo el gobierno de Javier Milei en el comercio exterior todavía persisten inconvenientes que se arrastran de períodos anteriores. El más importante son las deudas contraídas por los importadores con sus proveedores.

En un intento de otorgar oxígeno se decidió emitir un bono en dólares (Bopreal) dirigido a esos industriales para que hicieran frente al pago de sus cuentas pendientes.

El Banco Central de Argentina (BCRA) completó a finales de enero la colocación de la serie 1 (la primera de un total de tres series) del bono por un total de US$ 5 mil millones. Pero eso no otorgó el aire suficiente, ya que las empresas tenían deudas atrasadas por US$ 35 mil millones.

La estimación es que aproximadamente 3.300 compañías realizaron pagos de deudas de importaciones por US$ 131 millones. En el caso de Uruguay, hay empresas con exportaciones a Argentina pendientes de pago por aproximadamente US$ 100 millones, según estimaciones de la CIU y de la Unión de Exportadores (UEU).

Banco Central de Argentina

A mediados de febrero, se emitió la serie 2 del Bopreal por US$ 2 mil millones pero en ese caso la prioridad fue para las pequeñas y medianas empresas.

El presidente de la CIU, Fernando Pache, dijo a El Observador que los exportadores argentinos enfrentan un aumento de los costos que frena la capacidad de producción.

Marcos Soto, director de la UCU Business School, señaló que esos problemas productivos que persisten en Argentina están vinculados a una falta de credibilidad en los pagos de insumos al exterior. “Si bien se ha intentado solucionar, hay un tema de confianza”, expresó.

Otro inconveniente es que el país empezó a encarecerse. “Puede ocurrir que productos que el año pasado estaban baratos empiecen a no serlo tanto”, señaló Soto.

Los industriales locales comenzarán a partir de este mes a observar cómo continúa la llegada de productos argentinos a las góndolas uruguayas. La primera percepción es que aumentará la actividad en comercios ubicados en el litoral ya que a partir de la devaluación argentina, los precios al otro lado de la frontera son menos convenientes.