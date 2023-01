Industriales apuestan al Sistema de Pagos en Moneda Local para revitalizar comercio con Argentina

Las exportaciones uruguayas hacia Argentina transitan desde hace años por un camino sinuoso. En más de una década, las diferentes administraciones del país vecino fueron adoptando, con mayor o menor intensidad, medidas de protección industrial y de restricción a las importaciones que frenaron el flujo comercial dinámico bilateral que había hasta ese momento.

Ahora, mientras Brasil promueve la creación de un tipo de moneda para intercambio comercial con Argentina primero y después con otros países del Mercosur o la región, los industriales uruguayos apuestan a revitalizar el Sistema de Pagos en Moneda Local (SML).

La Cámara de Industrias (CIU) comenzó contactos con autoridades locales luego que a mediados del año pasado Argentina dispusiera un aumento de una lista de productos de importación que tienen fabricación local, entre otras medidas. Para adquirir esos productos en el extranjero las importadoras pasaron a acceder a dólares a 180 días y por tanto ese pasó a ser el plazo para el pago de la compra. Es decir, que las empresas uruguayos que venden esos insumos a Argentina cobran la exportación a los 6 meses.

Allí la CIU detectó una oportunidad en el SML. El sistema permite a los países del Mercosur la posibilidad de realizar cobros y pagos en sus respectivas monedas.

Como ejemplo, una empresa local le vende a Argentina, factura la exportación en pesos uruguayos y el comprador paga en pesos argentinos. Para liquidar la operación, los bancos centrales realizan una compensación.

Foto: Leonardo Carreño.

Exportaciones

En 2008 el sistema comenzó a operar entre Argentina y Brasil. En 2009, Uruguay y Brasil firmaron un acuerdo bilateral y el Sistema de Pagos en Moneda Local entre los dos países entró en vigencia un año después.

La gremial mantuvo contactos con autoridades del Banco Central (BCU), el Ministerio de Economía (MEF) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde la cámara informaron que también se detectó la ausencia del Banco República (BROU) como organismo adherido al SML y entonces la CIU realizó gestiones para la incorporación del banco para operar en el sistema.

La gremial también indicó que sobre fines de año se efectuó una reunión entre los bancos central de Uruguay y Argentina para tratar el tema. “En este momento ambos bancos están trabajando arduamente para encontrar un camino de acción y llevar adelante esta propuesta”, señaló en un texto.

En otra línea, la CIU quiere que se revitalice el Consejo Industrial del Mercosur (creado en 1994) con el objetivo de trabajar en una agenda común y generar un intercambio de bienes más ágil entre los cuatro países no quedando exclusivamente limitados al desarrollo político del bloque.

El año pasado, las exportaciones de Uruguay a Argentina fueron por US$ 1.250 millones en 2022 más del doble de lo vendido en 2021. Los principales productos vendidos, según el informe anual de exportaciones del Instituto Uruguay XXI, fueron la soja y la energía eléctrica.

En el primer caso, las ventas fueron por US$ 528 millones con un crecimiento exponencial, ya que en 2021 apenas habían sido por US$ 3 millones. En el segundo caso, se exportaron US$ 133 millones en energía eléctrica con un aumento interanual de 36%. Otros productos colocados en el país vecino fueron los vehículos y las autopartes.

Pese a las restricciones que aplica actualmente el gobierno de Alberto Fernández, Argentina se consolidó como el cuarto destino de las exportaciones uruguayas.