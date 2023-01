INAU intimó a productora audiovisual a suspender casting de "niñes trans, no binaries y cis"

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) intimó a una productora audiovisual a suspender la convocatoria a un casting de "niñes trans, no binaries y cis" de "entre 8 y 18 años" que se volvió viral en redes sociales, debido a que "no tenía autorización" para realizar ese llamado, informó el presidente del organismo, Pablo Abdala, en su Twitter.

"El INAU intimó a los responsables a suspender la convocatoria. La intimación se realizó porque la actividad no tenía autorización y bajo apercibimiento de las acciones que correspondan", aseguró el jerarca.



La convocatoria fue realizada para un cortometraje que se planea realizar en Maldonado en marzo de 2023, según se ve en el afiche que se viralizó en redes sociales. En la solicitud también se pedía enviar los datos personales de los menores, una fotografía, un video de presentación (requisito no excluyente) y el contacto de un tutor del menor.



Acostúmbrense a estos👇 horrores porque todos los partidos políticos apoyan la asquerosa AGENDA2030 pic.twitter.com/MsBI64vzze — Mercedes Vigil (@MercedesVigilUY) January 17, 2023



Una persona no binaria es aquella que no se enmarca dentro del binomio "hombre" y "mujer": pueden no identificarse como hombres o mujeres, los dos al mismo tiempo o fluctuar entre ellos. Por otra parte, una persona cisgénero es aquella cuya identidad de género coincide con su sexo biológico.