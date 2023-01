Índice Big Mac: ¿cuánto debería valer el dólar en Uruguay?

El índice Big Mac, publicado en las últimas horas, mostró que el peso uruguayo en una de las monedas más sobrevaluadas en más de 50 comparadas. Es el único país de la región –dentro de los incluidos en la medición- que tiene a su moneda fortalecida frente al dólar.

La revista británica The Economist realizó una actualización del Índice Big Mac con valores a diciembre de 2022. Este indicador, que compara el precio de la famosa hamburguesa en más de 50 países, puede tomarse como una referencia para saber si una moneda esta devaluada o sobrevaluada.

El Índice Big Mac sugirió que el peso uruguayo es la segunda moneda más sobrevaluada de toda la medición. En primer lugar se ubicóa Suiza con 35,4%. En el caso de Uruguay, el peso está un 27,8% sobrevaluado.

The Economist indicó que una Big Mac –sola, sin combo incluido- cuesta $ 268 (US$ 6,85), mientras que en Estados Unidos su precio es de US$ 5,36. Por tanto, la hamburguesa vale en Uruguay un 27,8% más que en Estados Unidos, con el precio más alto de toda la región.

Agregó que el tipo de cambio implícito es de $ 50. Por tanto, la diferencia entre el último valor y el tipo de cambio real de $ 39,13 marcó esa sobrevaluación. Es decir, según el índice, el dólar en Uruguay debería tener un precio de $ 50.

Todos los demás países de la región incluidos en el listado se encuentran en una situación diferente.

El peso argentino, en el tipo de cambio oficial, tuvo una devaluación de 1%. El estudio expuso que una Big Mac cuesta A$ 980 (US$ 5,31) y US$ 5,36 en Estados Unidos.

El tipo de cambio implícito es de A$ 182,84, mientras que el tipo de cambio oficial se ubicó en A$ 184,7. De allí surge que el peso argentino tiene una subvaluación de 1%.

En el caso de Brasil, la famosa hamburguesa cuesta 22,9 reales y el tipo de cambio implícito es de 4,27 reales mientras que el oficial está en 5,16. Por ese motivo, el índice sugiere que el real está subvaluado 17,2%.

A su vez, en la comparación por Producto Interno Bruto (PIB) per cápita la diferencia fue mayor.

En ese caso, el Índice Big Mac marcó que el dólar debería costar $ 59,75, por una sobrevaluación del peso uruguayo de 52,7%. En esta medición Uruguay encabezó el ranking de moneda local fortalecida frente al dólar. Argentina tuvo una sobrevaluación de 21,2%, Chile con 5,1% y Brasil con 1,1%.

El índice Big Mac fue creado por The Economist en 1986 como una guía para saber si las monedas están en nivel alineado. Se basa en la teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). Esa teoría indica que una moneda está alineada con otra si permite comprar una misma canasta de bienes al mismo valor, expresado en cualquiera de las dos monedas.

“Burgernomics nunca tuvo la intención de ser un indicador preciso de la desalineación de la moneda, sino simplemente una herramienta para hacer que la teoría del tipo de cambio sea más digerible”, expresaron desde el medio británico.

“Sin embargo, el índice Big Mac se ha convertido en un estándar mundial, incluido en varios libros de texto de economía y objeto de decenas de estudios académicos”, añadieron.

El socio de Cibils Soto Consultores, Marcos Soto, dijo a El Observador que el Índice Big Mac es limitado y acotado a un producto, tiene características que no lo hacen perfecto y muestra algunas vulnerabilidades cómo índice. “Pero es un indicador y un insumo más de análisis. Y en eso claramente habla del encarecimiento relativo que tiene Uruguay”, señaló.

Expresó que el debilitamiento del dólar a nivel local, a contrapelo de lo que ocurrió en el resto del mundo, tuvo varios factores. Destacó que hubo” una sobreoferta de dólares vinculada básicamente con el nivel récord de exportaciones y posiblemente por algunos coletazos de la inversión de UPM”.

Para este año previó que la moneda estadounidense logre cierto fortalecimiento a nivel local. “La expectativa es que el dólar se incremente un poco en Uruguay, pero ni siquiera que supere a la inflación”, sostuvo.

Cierre semanal de dólar

En contraste a las sugerencias del Índice Big Mac, el dólar continúa con tendencia a la baja en Uruguay. Este viernes, la moneda estadounidense terminó la semana a $ 38,625 en el promedio interbancario, según información de la Bolsa Electrónica de Valores. Fue el cuarto descenso consecutivo en la semana.

La operativa diaria fue por US$ 34.900 millones, con un precio mínimo de $ 38,50 y uno máximo de $ 38,75. El Banco Central (BCU) no realizó intervenciones en la jornada en el mercado de cambios.

En la pizarra del Banco República (BROU) cotizó a $ 37,40 para la compra y a $ 39,90 para la venta.

El dólar cerró la semana con una caída de 1,08%. En lo que va del año acumula un descenso de 3,6%.