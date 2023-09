Informe de última hora rompió el mercado de granos

Los precios de la hacienda gorda parecen haber dejado de bajar en el mercado local, al tiempo que la reposición se acopla al ajuste de las últimas semanas. En el negocio agrícola, los precios de soja y trigo se desplomaron tras un informe de stocks que sorprendió al mercado. La lana volvió a perder valor, con escasa presión de la demanda y ajustes por la suba del dólar.

Se desploman los granos

El mercado de granos se vio sorprendido este viernes por un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que elevó por encima de lo previsto el stock de soja y ajustó fuertemente al alza el volumen de trigo de la cosecha 2023/24.

En el caso de la soja, el impacto del informe se sumó a la presión bajista de una cosecha que llega al 23% del área en Estados Unidos. La semana transcurrió con una tendencia levemente alcista hasta el viernes al mediodía, cuando el informe trimestral de existencias del USDA rompió el mercado e hizo caer en US$ 9 por tonelada el precio de la soja disponible y US$ 7 la de la cosecha 2024.

Así, la semana cerró con una cotización de US$ 487 por tonelada para la soja 2024 y US$ 468 para la posición noviembre. El informe estimó en 7,3 millones de toneladas el stock en Estados Unidos, muy por encima de los 6,59 millones de toneladas que esperaban los operadores. Esto da un margen al mercado ante la menor producción esperada para la zafra actual.

En Uruguay las referencias están entre US$ 430 y US$ 435 para la soja 2024. El mercado mira ahora a Sudamérica, donde la siembra viene con retraso por la ola de calor y falta de lluvias en zonas del centro de Brasil y Paraguay, mientras que en Argentina empieza a ganarle área al maíz temprano por las condiciones climáticas. Aun así, la consultora Safras & Mercado estimó este jueves un volumen récord de exportación de 99 millones de toneladas para la soja brasileña en 2023/24 con un incremento de 6% en la producción, hasta casi 169 millones de toneladas que permitirá duplicar las existencias finales.

Una noticia inesperada relacionada al mercado de China podría alterar este escenario. Las autoridades chinas modificaron las exigencias para la importación de soja y desde diciembre el nuevo estándar comercial será de una humedad base de recibo del 13%, cuando actualmente es de 14% para Brasil y 13,5% para Argentina. Uruguay ya cumple con la exigencia de 13%.

Para Brasil esto significa un cambio en la logística por los tiempos de ensilado y el tratamiento del grado, cuando ya sufre un estrés en la capacidad de almacenamiento por sus enormes volúmenes de producción.

Mercados.

El trigo, que transitaba una semana sin sobresaltos, también se vio fuertemente afectado por el informe del USDA y perdió casi US$ 14 por tonelada el viernes, llevando la posición diciembre a US$ 198,97 por tonelada. Perdió los US$ 200 por primera vez en el año y desde mediados de julio el precio cayó más de 30%, desde un techo de US$ 285 por tonelada.

La proyección oficial para la cosecha de trigo 2023/24 en Estados Unidos subió de 47,2 a 49,3 millones de toneladas, muy por encima de las previsiones del mercado que esperaba una leve baja. La cosecha actual supera en 10% a la del año anterior.

El informe pudo tener un efecto alcista para el maíz, ya que recortó el stock en más de dos millones de toneladas respecto al mes anterior y lo estimó en 34,5 millones de toneladas, por debajo de las expectativas de los privados.

Sin embargo fue más influyente el progreso de la voluminosa cosecha que alcanza un 30% de desarrollo y la mayor oferta de granos que pueden competir en el mercado forrajero, así como la oferta brasileña.

En Argentina se diluyó por falta de lluvias la perspectiva de una siembra importante de maíz temprano de más de 6 millones de hectáreas, que dejarán paso a soja de primera, que ofrece mejores márgenes.

En Uruguay los cultivos de inviernos mantienen buen potencial pero necesitan agua urgente, especialmente en el suroeste, con pronósticos de lluvias que se han diluido y temperaturas que se mantienen bajas para la época.

Mercados.

¿Piso de precios en el ganado gordo?

En los últimos días de la semana se dieron incipientes señales de estabilización en los valores para el ganado gordo. Desde el exterior sigue la presión bajista en los precios de la carne con una oferta abultada de Brasil en mercados como China, aunque repunta el precio de la hacienda brasileña.

“Hace una semana lo veo un poco más estable, hay gente que no está vendiendo a estos valores. Parecería que paró de bajar”, dijo Alberto Arocena, de escritorio Silveira Negocios Rurales.

La propuesta para novillo gordo va de US$ 2,80 a US$ 2,90 por kilo en cuarta balanza con negocios puntuales que llegan a US$ 3 por kilo carcasa.

La referencia para la vaca gorda está en el eje de US$ 2,60. No hay presión de ni de la industria ni de la oferta.

Las entradas rondan los 15 días y en algunos casos llegan hasta fines de octubre. “Si seguimos con entradas de 20 a 30 días puede seguir bajando”, consideró el operador.

El novillo en Brasil, habitualmente por debajo del valor local, alcanzó al novillo uruguayo con cotizaciones en el eje de los US$ 3 y mantiene la tendencia al alza.

En el mercado local, la faena pasó de 40.936 a 43.879 vacunos la semana pasada, una suba de 7%, según las cifras preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Por segunda semana consecutiva el número de vacas superó al de novillos: 21.395 vacas -el volumen más alto en 16 meses- frente a 16.137 novillos.

Operadores industriales y de la exportación ven una China débil, que no reacciona en precio para la carne vacuna, con altos stocks y fuerte presencia de Brasil. La reactivación de la demanda china que en temporadas anteriores solía verse en estas fechas por las compras previas al Año Nuevo Chino, no se está dando este año.

Mercados.

En este escenario, el precio de exportación no muestra grandes vaivenes, más allá de una recuperación puntual la semana pasada. Desde principios de agosto el promedio móvil de 30 días del Ingreso Medio de Exportación de carne vacuna no cruza los US$ 4.200 por tonelada. El último dato del INAC mostró un promedio semanal de US$ 4.517 por tonelada y de US$ 4.185 en 30 días.

El mercado de reposición se sigue acomodando a esta nueva lógica del gordo, se mantiene en un proceso de ajuste que se reflejó en los remates por pantalla de esta semana. En Plaza Rural los terneros promediaron US$ 2,11 por kilo -9% menos que el remate anterior- y US$ 440 por bulto. En Pantalla Uruguay promediaron US$ 2,19 por kilo, una caída de 11% respecto al remate anterior y US$ 381 al bulto. La referencia de precios del ternero para exportación ronda los US$ 2,20.

En lanares el mercado muestra dinámica, con ajustes en alguna categoría, y con castigos en precio para carcasas arriba de 24 kilos. Las cotizaciones se ubican sobre US$ 2,90 para el cordero pesado y el borrego, y US$ 2,40 la oveja.

La agilidad del mercado se trasladó a la faena que trepó casi 20% en la última semana, con 36.344 lanares, unos 9.500 más que en la misma semana del año anterior y el mayor número en tres años para el período.

El precio de exportación también repuntó para la carne ovina, pasando de US$ 3.031 por tonelada a US$ 3.942 la semana pasada. En los últimos 30 días móviles fue de US$ 3.462.

Mercados.

Otro tropiezo para la lana

El mercado australiano de lana no logró mantener la tendencia y tuvo una semana bajista, con bajas de 0,8% en moneda local y 2% en dólares como consecuencia de la fuerte apreciación de la divisa estadounidense.

Aunque el efecto cambiario favoreció a la parte compradora esto no fue suficiente para afirmar el mercado. El 10% de los lotes ofertados quedaron sin vender.

El Indicador de Mercados del Este (IME) bajó US$ 0,15 al cabo de las tres jornadas de remates y cerró en US$ 7,23 por kilo base limpia.

Las mayores bajas se registraron en los precios del sector de lanas Merino de entre 18 y 20 micras, que desde el comienzo de la zafra 2023/24 han retrocedido entre 4% y 8%.

Por su parte, las cotizaciones de lanas medias y gruesas se mantuvieron estables en valores 16% superiores a los del mes de julio.

La operativa comercial en Uruguay continúa activa, con operaciones en todos los segmentos de lanas.

Se destaca en la última semana la venta de un lote Merino de 5.000 kilos de 18,6 micras grifa verde y con certificación orgánica a US$ 6,50 por kilo vellón.

Otros lotes Merino de entre 20,6 y 19,4 micras fueron vendidos a entre US$ 5 y US$ 6 por kilo base sucia, en operaciones de hasta 14 mil kilos, según datos del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

En las categorías de entre 21 y 23 micras las referencias están en el eje de US$ 4 por kilo vellón y por lanas cruza de unas 24 micras los precios fluctúan en US$ 2 a US$ 2,5 por kilo.

Los lotes Corriedale promedian US$ 1 por kilo para las lanas certificadas de 28 micras.