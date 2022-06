La Asamblea Nacional inició sus sesiones para tratar la destitución del presidente Lasso

La Asamblea Nacional comenzó sus deliberaciones a las 18:20 del sábado de manera virtual, para considerar la moción de renuncia del presidente Lasso por parte de la bancad de UNES que responde al expresidente Rafael Correa.

Se hallaban presentes ciento treinta y cinco del total de ciento treinta y siete legisladores del cuerpo y el único punto a considerar era la acusación contra Lasso por la aplicación del estado de excepción motivado en una supuesta “grave crisis política y conmoción interna”.

De acuerdo con los protocolos, el presidente de la República debía presentarse a ejercer su defensa, pero en su lugar envió a Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia quien hizo el descargo del mandatorio que se limitó a acusar a los legisladores del UNES de buscar su destitución y generar caos y desestabilización en el país.

Momentos antes del inicio de la Asamblea, Lasso había decretado el cese del estado de excepción, fundamentando su decisión en el hecho de que la paz había retornado a las calles y no eran necesarias la presencia militar, el toque de queda y las restricciones a las reuniones y la circulación.

Por otra parte, ni bien iniciada la sesión, el presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, informó que se había concretado una primera reunión entre representantes del gobierno nacional y Leónidas Iza, máximo dirigente de la Conaie, para discutir las demandas del movimiento campesino.

En la Asamblea, previo al debate, se recibieron testimonios de representantes de los Derechos Humanos, de los estudiantes universitarios y de grupos ambientalistas para informar sobre las consecuencias en muertos y heridos debido a la represión y expresar sus reivindicaciones específicas.

La primera en intervenir en el debate fue Patricia Núñez de UNES, quien solicitó, con el apoyo de cuarenta y siete firmas, la aplicación del articulo 130 numeral 2 de la Constitución nacional, apoyando su intervención con un video para ilustrar el uso excesivo de la fuerza, la represión indiscriminada y las muertes producidas en el marco del estado de excepción.

Luego de varias intervenciones apoyando las posturas de UNES, habló la jefa de bancada de Izquierda Democrática quien expresó que su partido no apoyará el pedido de destitución del presidente, aclarando que no tienen compromiso con ningún sector político y no apoyan a quienes manosean una protesta justa. Solicitó que se suspenda el debate, que el presidente atienda las demandas populares y su partido se encargaría de presentar las demandas necesarias por las consecuencias de la represión.

La misma tesitura en el sentido de no apoyar la destitución de Lasso, sostuvieron los legisladores Torres, Falquez y Almeida, del partido Social Cristiano, porque no consideran que un relevo anticipado del primer mandatario pueda resolver los problemas del campesinado.

En un giro de sus posiciones anteriores, proclives a rechazar el apartamiento de Lasso, el partido Pachakutik, en la voz de Rafael Lucero, Salvador Quishpe, Peter Calo y Mireya Pazmiño , apoyó la aplicación del articulo 130 para destituir al presidente.

Luego de varias intervenciones de legisladores que apoyaban alguna de las posturas expuestas por los principales referentes de cada sector político, la Asamblea suspendió sus sesiones a la 1:45, luego de siete horas y medio de debate. Intervinieron treinta y dos legisladores y queda aún una lista de más de cuarenta anotados para la sesión que continuará hoy a las 16:00 horas.

Se estima que el hecho del levantamiento del estado de emergencia y el primer acercamiento concretado entre la Conaie y el gobierno debilita la posición de quienes exigen la destitución de Lasso, ya que el retorno a la normalidad por el cese del estado de emergencia dejaría sin sustento fáctico la argumentación para aplicar el artículo 130.

(Con material de El Comercio y El Universo de Ecuador)