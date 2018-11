Integrantes de la banda de Los Delfino fueron condenados por robo de luz y agua

Como resultado del operativo policial desplegado este jueves en el barrio Lavalleja contra un grupo criminal conocido como Los Delfino, 12 personas fueron llevadas ante la Justicia este viernes por la fiscalía de estupefacientes. A todas se les imputó un delito de hurto de agua potable y energía eléctrica, y a una se le sumó el delito de tenencia no autorizada de armas de fuego.

El operativo desarrollado por el Ministerio del Interior en una zona conocida como 40 Semanas chico, fue motivado por una serie de denuncias que indicaba que una familia del lugar que se dedicaba a actividades ilícitas amenazaba a vecinos, participaba de tiroteos y comercializaba drogas en los alrededores.

Sin embargo, tras 18 allanamientos la policía no encontró estupefacientes, aunque incautó tres armas, una de las cuales no funcionaba y fue ubicada en un contador de luz, por la que no se pudo identificar a su propietario.

Una de las armas estaba en poder de un hombre que no tenía porte de armas, por lo cual se le imputó un delito de tenencia no autorizada. Además, personal de UTE y OSE que participó del operativo corroboró que estaba colgado de los servicios públicos. Esta persona fue condenada a nueve meses de libertad vigilada, tiempo en el que deberá fijar domicilio, trabajar y asistir una vez por semana a la seccional policial más cercana.

Otro hombre que también estaba colgado de la luz y el agua logró obtener el beneficio de la suspensión condicional del proceso, mediante la cual la persona se compromete a seguir una serie de indicaciones detalladas por la fiscalía que si cumple, extinguen el proceso y por lo tanto no queda registro de antecedentes.

Las otras personas detenidas fueron condenadas a entre cuatro y cinco meses de libertad vigilada, tiempo en el que deberán asistir una vez por semana a la seccional más cercana, además de comprometerse a trabajar y a fijar domicilio y no mudarse sin notificar a la Justicia. Sin embargo, uno de estos últimos deberá pasar cinco año tras las rejas porque al tener antecedentes penales no puede recibir el beneficio de la libertad vigilada.

Por el momento resta por enviar ante la Justicia a una mujer que fue detenida en el marco del mismo operativo y que aparece vinculada a una rapiña cometida días atrás.

Según contó una fuente del Ministerio del Interior a El Observador, los Delfino son una familia vinculada a la banda de Los Algorta, un grupo narco que tenía el control del mercado de la droga en el 40 Semanas. El pasado domingo, el líder de esta última organización, Robert Algorta, fue detenido junto a otro hombre luego de haber cometido una rapiña a un auto en la zona del Buceo.

Una de las mujeres detenidas en el operativo de este jueves es prima de Robert Algorta y hermana del hombre que fue capturado el domingo junto a él, cuando huían en el autor rapiñado.

El director de Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, dijo en conferencia de prensa que si bien no se logró incautar droga, hay denuncias contra los ahora detenidos que los vinculan a actividades de extorsión de vecinos, y narcotráfico, por lo que la investigación contra ellos y contra otros integrantes del grupo continúa.