¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó este martes que no prevé lluvias en el país para el próximo fin de semana largo, incluido el feriado por el 2 de noviembre.

Según el pronóstico, las temperaturas mínimas en el sur del país oscilarán entre los 8° C y los 11° C, mientras que las máximas podrían llegar hasta 23° C. Para el norte, en tanto, se prevén mínimas de entre 10° C y 13° C y máximas de hasta 26° C.

Para la madrugada de este miércoles, en tanto, el organismo anunció que se prevén precipitaciones al sur del río Negro, principalmente en el litoral suroeste y sur con acumulados entre 10 y 15 mm. Las lluvias cesarán a partir de la tarde del miércoles.