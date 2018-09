Jair Bolsonaro está en "buenas condiciones clínicas", según parte médico

El ultraderechista Jair Bolsonaro, líder en los sondeos para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil y que el jueves fue acuchillado durante un acto de campaña, está consciente y en buenas condiciones clínicas, según un parte médico divulgado este viernes por el hospital en Sao Paulo al que fue transferido.

De acuerdo con el informe médico del Hospital Albert Einstein, el candidato fue ingresado en ese centro médico en la mañana de este viernes y, pese a la gravedad de las heridas y el traslado, el candidato se encuentra en "buenas condiciones clínicas".

El hospital, en donde el paciente ya había sido diagnosticado como muy estable, agregó que Bolsonaro está internado en una unidad de cuidados intensivos y que fue sometido a una serie de exámenes de laboratorio y de imagen por parte de un equipo multiprofesional encabezado por el cirujano Antonio Luiz Macedo y el clínico Leandro Santini Echenique.

Poco antes de la divulgación del boletín, el propio candidato anunció en un mensaje en las redes sociales que se encuentra bien. "Estoy bien y recuperándome", afirmó el polémico candidato en un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter, una red social en la que es muy activo pero que estaba silenciada desde la mañana del jueves.

Agradeço do fundo do meu coração a Deus, minha esposa e filhos, que estão ao meu lado, aos médicos que cuidam de mim e que são essenciais para que eu pudesse continuar com vocês aqui na terra, e a todos pelo apoio e orações!