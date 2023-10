Jefe de enfermería del Maciel investigado por acoso sexual se reintegra a su cargo porque directorio de ASSE aun no trató el tema

El directorio de ASSE de este jueves no tuvo en el orden del día la resolución del sumario del jefe de auxiliares de enfermería del Hospital Maciel, Luis Márquez, a quien se le había iniciado el proceso por una denuncia de acoso sexual que realizaron estudiantes de enfermería, por lo tanto, el funcionario podrá retornar a sus tareas debido a que venció el plazo.

La resolución del 4 de mayo de 2023 estableció la separación del cargo de Márquez hasta octubre, tal como informó El Observador el 8 de setiembre y, debido a que el directorio no comunicó si tomaría alguna medida –entre ellas la destitución–, Márquez podrá retornar a su puesto.

Fuentes del organismo explicaron que ASSE tiene muchos sumarios en proceso y estudio y que, en algunos casos, no se llegan a tomar a tiempo. Una vez que la investigación pase por el directorio, si se decide que se lo destituirá, la Oficina Nacional de Servicio Civil deberá realizar un informe para concretar el despido, algo que puede llevar algunos meses, dijeron las fuentes.

A principios de octubre, recordaron las fuentes consultadas, el directorio de ASSE destituyó Silvia Machado, una de las principales integrantes del gremio de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, por haberle dado un golpe de puño a un guardia del Hospital Maciel durante una movilización. Sin embargo, la funcionaria continúa trabajando debido a que aún no llegó el informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

Investigaciones a Márquez

La resolución del sumario al jefe de enfermería Luis Márquez decía que se lo investigaría "en virtud de haber sido individualizado como responsable de falta administrativa por incurrir en conductas y comportamientos reprochables e inapropiados para con estudiantes de escuelas de enfermería".

La investigación por el acoso sexual a las estudiantes de enfermería no era el primero que ASSE le realizaba a Márquez. El exjefe de auxiliares de enfermería del Maciel ya tuvo otro sumario y otra investigación administrativa (que tras una primera sanción luego fue archivada) y una denuncia en la Justicia. Varias enfermeras y estudiantes aseguraron, en distintas oportunidades, que fueron víctimas de agresiones sexuales por parte de Luis Márquez, según la reconstrucción que hizo El Observador basado en documentos oficiales.

Rn 2018, Daniela (nombre ficticio para preservar su identidad), una enfermera subordinada de Márquez en el Maciel, recibió videollamadas mediante Whatsapp de madrugada y mensajes en los que le insistió que atendiera para masturbarse.

En los textos, a los que accedió El Observador, Daniela le escribió: "Parece ser que no entiendes que no me gusta que me aprieten. No me gusta el contacto físico, como te dije mil veces". Márquez le respondió que con ella "la broma se terminó" y le pidió que borre todos los mensajes: "Olvidate del tema que no te digo más nada", le escribió.

Pero, la mujer decidió conservar los mensajes e informar a una funcionaria superior de la situación y buscar apoyo dentro de las jerarquías del Hospital y de las comisiones internas, según contó.

Tres años después, en mayo de 2021, ASSE dispuso un sumario contra Márquez por "haberse configurado una situación de acoso laboral y sexual" hacia Daniela. En esa oportunidad se le retuvo la mitad del sueldo, pero luego la Unidad de Sumarios entendió que no habían elementos suficientes y se le reintegraron los haberes.

También en 2018 otra enfermera denunció haber sido acosada, y el Hospital dispuso una investigación administrativa para determinar los "actos irregulares" en el servicio del que era jefe Márquez.