ASSE sumarió a jefe de enfermeras del Maciel por acoso sexual; ya tenía otro sumario y una denuncia en la Justicia

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) investiga al jefe de auxiliares de enfermería del Hospital Maciel, Luis Márquez, por una denuncia de acoso sexual por parte de estudiantes de enfermerías. La resolución del 4 de mayo de 2023 establece la separación del cargo de Márquez mientras se lo investiga.

La resolución a la que accedió El Observador señaló que el sumario se dispuso "en virtud de haber sido individualizado como responsable de falta administrativa por incurrir en conductas y comportamientos reprochables e inapropiados para con estudiantes de escuelas de enfermería".

Fuentes del Hospital Maciel indicaron que ahora Márquez está bajo la medida del sumario de mayo con separación del cargo hasta octubre, cuando se dará resolución sobre si se tomará alguna medida disciplinaria o si será separado del cargo definitivamente.

El Observador se comunicó con el abogado de Márquez, quien dijo que el sumario está en trámite aún y, por lo tanto, prefirió no hacer declaraciones.

Sin embargo, esta no es la primera investigación contra Márquez. El actual jefe de auxiliares de enfermería del Maciel ya tuvo otro sumario y otra investigación administrativa (que tras una primera sanción luego fue archivada) y una denuncia en la Justicia. Varias enfermeras y estudiantes aseguraron, en distintas oportunidades, que fueron víctimas de agresiones sexuales por parte de Luis Márquez, según la reconstrucción que hizo El Observador basado en documentos oficiales.

Denuncias de enfermeras

Antes, en 2018, Daniela (nombre ficticio para preservar su identidad), una enfermera subordinada de Márquez en el Maciel, recibió videollamadas mediante Whatsapp de madrugada y mensajes en los que le insistió que atendiera para masturbarse.

En los textos, a los que accedió El Observador, Daniela le escribió: "Parece ser que no entiendes que no me gusta que me aprieten. No me gusta el contacto físico, como te dije mil veces". Márquez le respondió que con ella "la broma se terminó" y le pidió que borre todos los mensajes: "Olvidate del tema que no te digo más nada", le escribió.

Pero, la mujer decidió conservar los mensajes e informar a una funcionaria superior de la situación y buscar apoyo dentro de las jerarquías del Hospital y de las comisiones internas, según contó.

Tres años después, en mayo de 2021, ASSE dispuso un sumario contra Márquez por "haberse configurado una situación de acoso laboral y sexual" hacia Daniela. En esa oportunidad se le retuvo la mitad del sueldo, pero luego la Unidad de Sumarios entendió que no habían elementos suficientes y se le reintegraron los haberes.

También en 2018 otra enfermera denunció haber sido acosada, y el Hospital dispuso una investigación administrativa para determinar los "actos irregulares" en el servicio del que era jefe Márquez.

En sus descargos, el hombre dijo que el 20 de mayo de 2018 estaba trabajando con Natalia (nombre ficticio) y otras dos enfermeras más y que la jornada se había desarrollado "sin inconvenientes". Pero, al día siguiente se enteró de que Natalia había pedido un cambio de sector porque "se sentía incómoda" trabajando con él.

"En tono de broma me llegaban comentarios de compañeros que me expresaban que no sabían que a mí me gustaban las mujeres casadas y que Natalia había comentado que yo la había manoseado y besado", algo que Márquez negó. Según Natalia, el enfermero se le acercó y le respiró en la nuca, aunque ella se negaba a que lo hiciera. En otra oportunidad se agachó para realizar una tarea y Márquez le tocó una pierna y, a veces, apagaba la luz y se quedaba con ella a oscuras, según la versión de la enfermera.

Tras la investigación administrativa Márquez fue trasladado de CTI a una sala, confirmó Natalia en conversación con El Observador. En 2019 esas actuaciones se archivaron y ASSE le volvió a reintegrar los haberes que le había retenido al jefe de las enfermeras.

Pero, tres años después, en 2021, Lucía (nombre ficticio), otra enfermera también dijo que había sido acosada por Márquez.

Denuncia ante la Justicia

Luego de la resolución de devolverle los haberes a Márquez, Daniela decidió recurrir a la Justicia. Lo hizo junto con Lucía que en 2021 también dijo haber sido acosada por Márquez en el Hospital Maciel.

Realizaron la denuncia y un juez de Familia determinó medidas de alejamiento de Márquez con las dos funcionarias y le pidió a la dirección del Hospital que organice los horarios de los tres involucrados de tal forma que no se cruzaran. La pericia psicológica de urgencia que le realizó la Justicia a Márquez determinó que existía un "vínculo desigual" de jerarquías entre Márquez y las denunciantes (Daniela y Lucía) que lo colocaba en un lugar de "poder" y que posee rasgos de una personalidad "egocéntrica y manipuladora".

La denuncia también se hizo ante Fiscalía y el caso aún está en investigación.

Denuncias en el Hospital Español

Además de trabajar en el Hospital Maciel, Márquez también fue jefe de enfermería en el Hospital Español, también dependiente de ASSE. En enero de 2022 cuatro personas (tres enfermeras y un enfermero) presentaron una denuncia ante el prestador estatal porque, según afirmaron, Márquez presentó "en varias ocasiones conductas inadecuadas, verbales y físicas, fuera de los referente al trabajo en la UCI. Dichas conductas se desarrollaron en la unidad y a través de redes sociales, solicitando información personal y privada de manera insistente, haciendo caso omiso a sus reiteradas negativas", señaló el documento oficial.

Una de las enfermeras presentó una nota en la que describió "una situación de muy mal gusto que le sucedió con el Sr. Luis Márquez, entendiendo la Dirección del Hospital Español que las conductas descritas se asimilan a la probable existencia de acoso sexual".

ASSE le pidió a los cuatro denunciantes que presenten el escrito formal con el relato de las situaciones y presentando las pruebas "que crean pertinentes", sin embargo, vencido el plazo ninguno lo hizo por lo tanto el directorio decidió clausurar y archivar esa actuación.