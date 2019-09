Jerarca admite en audio presiones del FA para desplazar a coordinadora de Centros MEC

Una grabación en la que un jerarca del Ministerio de Educación y Cultura admite que hubo presiones del Frente Amplio para que la coordinadora de los Centros MEC en Cerro Largo fuera separada de su cargo fue presentada por la damnificada en el juicio que sustancia su caso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La grabación es de una reunión en la que el adjunto a la dirección de Centros MEC, Fernando González, le comunica a la coordinadora Mónica Botti que no puede seguir en la tarea por una decisión de la ministra María Julia Muñoz.

La reunión grabada se habría realizado el 21 de julio de 2017, un mes después de una cena en el restaurante La Rueda, en Melo, en la que -según Botti- Muñoz, la directora de Centros MEC Glenda Rondán y el diputado Alfredo Fratti (MPP) le pidieron que militara desde su cargo para el Frente Amplio, algo a lo que ella se negó, desencadenando su salida.

Conversación entre Fernando González, adjunto a la dirección de Centros MEC, y la entonces coordinadora de Centros MEC en Cerro Largo, Mónica Botti

“La ministra nos dijo ‘no quiero que Mónica Botti siga siendo la coordinadora del departamento de Cerro Largo’”, le dice González a Botti en la grabación.

González le explica a Botti que tal decisión le fue comunicada días atrás a él y a Rondán por la ministra.

En el audio, Botti insiste una y otra vez en conocer las razones de su desplazamiento como coordinadora, pero González siempre responde: Muñoz “no nos dio el argumento”.

“El argumento es ‘no la quiero más’. Ese es el argumento. Tuvo que ver seguramente la discusión de la otra vez, pero no creo que sea solamente eso. Hasta ahí... Yo puedo suponer que hay también presiones de Fratti y compañía. Seguramente las hay”, agrega González.

Botti había denunciado en enero, a través de El Observador, que había entablado un juicio al ministerio por haber sido cesada de modo irregular.

En la referida cena en Melo, según el relato de Botti, Muñoz la humilló delante de todo el restaurante. La ministra le preguntó si sabía quién le pagaba el sueldo. Botti le respondió que su salario lo pagaba el Estado, no el Frente Amplio. Muñoz le retrucó que si Luis Lacalle Pou llegara a la presidencia los Centros MEC dejarían de existir.

“En esa charla, en La Rueda, para mí fue una sorpresa que me dijeran ahora hay que militar, hay que empezar a militar”, dijo Botti.

En la grabación presentada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se escucha a Botti decirle a González que la están sacando del puesto por lo ocurrido en aquella cena y por negarse a militar para el Frente Amplio desde un cargo público que no es de confianza.

“A mí me tienen que dar un argumento para cambiarme de lugar”. No es suficiente “el antojo de una persona que tiene poder, y que está mal usando el poder”.

González responde: “Nosotros preguntamos y (el argumento) es no la quiero, quiero que haga otra tarea. (...) Es esa la situación que tenemos. A ver, argumento: ‘no la quiero’. Está bien, yo puedo suponer de esa conversación, de la influencia que haya tenido Fratti o la manija que haya dado Fratti, sí la vi la presencia de la presidenta de la mesa política (del Frente Amplio de Cerro Largo) permanentemente durante ese día en el club, estuvo yendo y viniendo, llevando y trayendo permanentemente, lo que quiere decir que algo hay de parte de la mesa política”.

González admite en el audio que no hay una razón clara para desplazar a Botti: “La situación es esa. Eso no es un argumento. Eso está clarísimo”.

“Estamos basándonos en una mujer que tiene en este momento un poder que lo está usando mal”, le retruca Botti en referencia a la ministra Muñoz.

“Como lo ha usado siempre”, responde González.

El funcionario luego le dice a Botti: “Yo también soy parte de una estructura. Entonces tengo dos opciones: o me voy o acato, no tengo otra, es así. Es así de sencillo. No te digo que me guste, pero esta es la situación que tengo y esto es lo que tengo que trasmitirte”.

“Es brillante”

En la reunión grabada, González le dice a Botti que se le buscará una nueva tarea, pero la funcionaria le recuerda que está en situación de “provisoriato” y que en breve tiene que dar una prueba que será clave para quedar como funcionaria pública efectiva o ser desplazada definitivamente del ministerio.

González le dice que la prueba la tomará la Oficina de Servicio Civil y tendrá todas las garantías.

Pero Botti le recuerda que, junto con esa prueba, también será considerada una evaluación de sus superiores, que podría eliminarla de ser negativa. Y le pregunta a González qué actitud tomaría si la ministra le ordenara evaluarla de mala manera.

-“Mañana te manda, ella, a vos o a Glenda: la evaluación de ella tiene que ser negativa, ¿y vos qué hacés? ¿La hacés negativa? ¿Sí o no?

-“Veré”, responde González.

-Contéstame ahora Fernando -lo intima Botti.

-Veré cuáles son mis límites.

-¿Y ahora no podés contestar cuáles son tus límites?

-No sé porque no me lo ha planteado.

-¿Y si te lo plantea?

-No sé lo que voy a hacer.

Botti fue evaluada el 1 de setiembre de 2017 y echada el 14 de setiembre debido a una mala evaluación de sus superiores.

Sin embargo, hay múltiples documentos que atestiguan que Botti era una funcionaria muy bien considerada.

Rondán dijo a Canal 12 de Melo el 2 de julio de 2013 que tenía “el orgullo" de decir que su departamento "es el mejor evaluado desde el ministerio por cómo se han manejado los Centros MEC”.

El periódico local El Profesional informó el 27 de mayo de 2016: “La profesora Glenda Rondán dijo que en Cerro Largo el Centro MEC funciona bien ‘en primer lugar porque la coordinadora –Botti- es brillante’”.

El 8 noviembre de 2016, en el Canal 12 de Melo, Rondán reafirmó que gracias a Botti los Centros MEC en Cerro Largo funcionaban “espectacularmente bien”.

Otros casos

Tras las denuncias de Botti en enero, el diputado Fratti negó que la funcionaria fuera obligada a militar por el Frente Amplio, pero admitió que se le reclamó coordinar con él sus acciones.

Muñoz y Rondán negaron que se le pidiera a Botti que militara por el Frente Amplio.

Sin embargo, Ana Giménez, que fue coordinadora de Centros MEC en Rocha, relató en enero a El Observador lo mismo que Botti: que renunció a los Centros MEC luego de que se le ordenara trabajar para un triunfo del Frente Amplio: “Cuando asumió Glenda Rondán, en la primera reunión en Rocha con los coordinadores, lo primero que nos dijo es que acá había que trabajar para que ganara el Frente Amplio”.

A su vez, otra excoordinadora de Centros MEC, Lourdes Núñez, que se desempeñaba en Canelones, también está llevando adelante un juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por entender que ella también fue desplazada mediante una evaluación irregular y por motivos extra funcionales.

No hace declaraciones

Fernando González, adjunto a la dirección de Centros MEC, dijo a El Observador que no hará declaraciones respecto al audio ni al caso, por ser un caso a estudio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El funcionario dijo que ya declaró dos veces en la causa judicial y que está a la espera de la resolución del TCA.