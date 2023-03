Jerarcas de la IM comparece en la Junta Departamental tras polémica por título de director municipal

Los ediles de la coalición —oposición a nivel de Montevideo— tenían previsto promover en la sesión de este jueves del legislativo departamental un nuevo llamado a sala de la intendenta Carolina Cosse, esta vez vinculado a la polémica por el título de un director municipal.

El País informó días atrás que el director de la Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social de la Intendencia de Montevideo (IM), Gabriel Chevalier, permitió hasta poco antes de asumir el cargo municipal que lo presentaran como sociólogo cuando en realidad no lo era.

A raíz de esa información, los ediles de la oposición promovieron el llamado a Cosse en régimen de comisión general para explicar esta situación. En la moción que discutieron en la sesión de este jueves señalaron que existía "preocupación" por la información pública referida a la educación terciaria de Chevalier.

"Generando incertidumbre respecto a la formación del director y al posible uso indebido, en la actividad pública y o privada de títulos terciarios que no detentaría", agrega el escrito que firmaron los ediles y que fue divulgado por el nacionalista Javier Barrios Bove en su cuenta de Twitter.

La moción concluía que el objetivo del llamado sería conocer la formación de Chevalier, los estudios que cursó y si los terminó, así como el "posible uso en la actividad privada o en la intendencia de títulos que no posee".

Esa moción no tenía el apoyo del Frente Amplio (FA), que en respuesta redactó una nueva versión, que estableció la convocatoria inmediata a una sesión extraordinaria para recibir en la misma noche del jueves a representantes de la IM, en particular del prosecretario Daniel González y el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi. Los ediles opositores no acompañaron con sus votos esa iniciativa, pero la mayoría que ostenta el oficialismo permitió la aprobación.

La estrategia adoptada por el el oficialismo departamental generó polémica a nivel del legislativo, ya que los ediles de la oposición denunciaron una maniobra para evitar que la comparecencia fuera preparada con tiempo.

"Se ve que algo turbio hay, pidieron comparecer 'entre gallos y medias noches'", escribió en su cuenta de Twitter Barrios Bove.

El edil @seijas_rafael planteó convocar a la Intendenta Cosse para que explique los estudios y títulos que (no) posee el Director de la Secretaría de Empleabilidad para la inclusión Social de la IM.

Se ve que algo turbio hay, pidieron comparecer “entre gallos y medias noches” pic.twitter.com/pUHMdtbsuk — Javier Barrios Bove (@JBarriosBove) March 10, 2023

Por su parte, el edil del FA, Claudio Visillac, respondió: "¿Votaron en contra de recibir al Ejecutivo de inmediato porque querían preparar la sesión? Si no están preparados, ¿para que piden la comparecencia? Otra vez utilizan mal una herramienta legislativa. Igual reconozco que esta vez fue menos penoso que la solicitud de juicio político".

En diálogo con El Observador, el edil oficialista argumentó que estaban "dadas las condiciones" para recibir la información por parte de la administración de manera inmediata y que así se ejecutó.