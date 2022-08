Jerarca de la Intendencia defendió a la "burocracia" y la comparó con la del sector privado

El director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo (IM), Jorge Mesa, afirmó que "la burocracia" es "absolutamente imprescindible", y aseguró que cuando hay demoras en los trámites "la enorme mayoría de las veces el problema está en la organización del trabajo", y no en cuestiones que los funcionarios puedan resolver por sí mismos.

Así lo expresó días atrás ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Junta Departamental –según consta en la transcripción a la que accedió El Observador–, tras la consulta del edil colorado (suplente) Daniel González. "Es un problema endémico, no solo de la IM. Pero quiero que el director me diga por qué existe esa burocracia, que lleva muchas veces a alargar y trancar trámites", cuestionó sin rodeos el dirigente.

Quien fuera director nacional de Trabajo al final del último gobierno del Frente Amplio contestó que comparte esa "preocupación" pero que la estructura de la Intendencia, y en particular su cuerpo de funcionarios, "es una necesidad". "Es una organización que atiende múltiples cosas de vecinos y que va a seguir existiendo con independencia de los mandos políticos. Lo último que se tiene que hacer es reducir el rol de los funcionarios: hay que hacer crecer en él, no para hacer propaganda, sino porque se lo merecen", declaró ante los ediles.

Mesa reconoció que "a veces" los trámites se demoran por "voluntad o incapacidad del funcionario para que sea más rápido", pero sostuvo que la enorme mayoría de las veces el problema está en la organización del trabajo o en la tecnología". "Y no está a disposición del funcionario resolverlo, sino en los cargos políticos, en la construcción del presupuesto, en pensar otros modelos de organización", señaló.

El jerarca de la administración de Carolina Cosse recordó que su padre "era albañil en Cardona" y que cuando a los suyos "se les achicaba la changa por la edad", muchos terminaban trabajando en la junta local. Mesa relató que se otorgaba "poco valor" a esa función, con "ingresos bajos" y en la que "estaba la idea de que había cinco alrededor de una zanja con solo una pala y un pico".

"Esta no es la imagen que se corresponde con los funcionarios municipales de Montevideo, porque el salario ya no es tan indigno, la carrera profesional y la capacitación han crecido, y porque hay indicadores que establecen que hay trámites y servicios que tienen muy buenos resultados", dijo. El jerarca añadió que no solamente hay que medirse con otras intendencias o entidades: "En algunos casos me animo a hacer comparaciones de productividad con empresas privadas en los mismos segmentos de trabajo. En otros, obviamente, estamos lejos y tenemos que seguir mejorando".

"¿La ciudadanía espera una respuesta más rápida? Sí, y se lo merece, porque la mayoría de las veces va con trámites que no tienen detrás solamente una libreta de conducir, sino un documento que le permite trabajar y contar con un recurso para trasladar a su familia", indicó el director de Gestión Humana. "Eso no admite demoras, pero no es un problema de los funcionarios, sino de las administraciones, que fueron dando recursos tecnológicos para ir incorporando modelos, que no son necesariamente de atención presencial", planteó.

"La burocracia es necesaria", reivindicó quien fuera un importante dirigente del Sunca. "Yo no terminé el liceo en Cardona porque me echaron, pero fui incorporando lecturas. Y me parece que ese concepto no está asociado a la demora o a la no respuesta, sino a que tenemos que tener directores políticos que conduzcan a la Intendencia hacia las metas que se planteó el programa de gobierno", defendió.

"Necesitamos servicios profesionales ―que son la burocracia― que sean potentes, que tengan una alta profesionalización y que dirijan sus acciones a la normativa y elementos jurídicos correspondientes, a los sistemas que funcionan con independencia del empuje político y lo soportan. Eso, que es burocracia, necesita ser renovado, cuestionado; necesita ponerse en debate, pero es absolutamente imprescindible", aseguró.

El director de Gestión Humana insistió en que la burocracia es necesaria "para que se cumplan las reglas de juego jurídicas, presupuestales y la forma de hacer las cosas". Mesa señaló que se precisa "mejorar la comunicación en cuanto a qué es lo que se hace y a cómo han ganado en tiempo algunos funcionamientos para comunicar mejor el rol de los funcionarios municipales y descartar" que no haya elementos por mejorar".

"El modelo de cuatro horas nos queda chico"

Tanto la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) como la administración de Cosse coincidieron en la falta de profesionales en la gestión. La comuna incluyó en este sentido un requerimiento de que las convocatorias a nuevos profesionales exijan una carga horaria de seis horas, y no cuatro. "El modelo de cuatro horas nos queda chico. No da respuesta al funcionamiento de los servicios y a la necesidad de apoyo", sostuvo Mesa.

El jerarca explicó que aparte de los llamados también "está abierta la posibilidad –en forma voluntaria– de que los actuales profesionales vayan a una modificación de su carga horaria".