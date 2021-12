Jerarca del Banco Mundial puso a Uruguay como "el ejemplo" en agricultura

La directora regional para América Latina y el Caribe del Grupo de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, Anna Wellenstein, destacó este martes a Uruguay por su estrategia para entrar con productos ecológicos a mercados selectivos.

La jerarca del Banco Mundial se refirió a las exigencias ambientales de los consumidores europeos y afirmó que "los países están tomando una decisión estratégica de querer ser los primeros en ingresar a esos mercados porque (los) ven como mercados de más autovalor, de más rentabilidad". En entrevista con el diario Última Hora de Paraguay destacó al país dentro del grupo que está tomando esa estrategia con seriedad: "El ejemplo en agricultura es Uruguay", destacó.

"Los grandes productores van a tener la capacidad (...) para adaptar a nuevos mercados y nuevas demandas, porque la gente está dispuesta a pagar más a productores que no estén ligados a la deforestación". No obstante, "el pequeño productor no tiene la capacidad muchas veces en conocimientos en cambiar la forma de producción ni tienen los recursos financieros para hacerlo", sostuvo la Wellenstein.

Por lo tanto, aseguró que "un punto importante por ejemplo es tener las capacidades de trazabilidad y producir con confianza, como en Uruguay". Señaló que el país "está invirtiendo muchísimo en sistemas de monitoreo de los productos para verificar que son producidos de forma verde y los mercados que están listos para pagar más en esos proyectos también insisten en que ese sistema da confianza".

Wellenstein tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo urbano e infraestructura como directora regional para América Latina y el Caribe y es responsable de las carteras de agricultura, clima, gestión de riesgo de desastres, medioambiente, tierra, sociales, urbanas y de agua.