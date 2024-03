Jimena Barón expresó su preocupación por el aumento de la obra social: "Se pika ese onlyfans"

Recientemente, Jimena Barón expresó su preocupación por los incrementos en las tarifas que afectan su vida diaria, especialmente en lo relacionado con los gastos de salud de su madre. La artista compartió su descontento en las redes sociales.

"Hiperventilé cuando subió a 240 la obra social de mi vieja el mes pasado", comenzó compartiendo en una publicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter). Luego, mencionó “se me acaban de debitar 360 con el nuevo aumento”. Con su característico tono irónico, bromeó sobre una posible solución para hacer frente a los futuros pagos: "Se pika ese onlyfans", haciendo referencia a la plataforma de contenido erótico que se paga en dólares.

Tweet de Jimena Barón

Días atrás, Jimena había sido noticia al exponer a nutricionistas que, en las redes sociales, utilizaban imágenes suyas para criticar su cuerpo. La actriz y cantante, conocida por compartir en Instagram sus rutinas de entrenamiento y alimentación, expresó su malestar hacia estas profesionales. "Basta a las nutricionistas o las coaches, no sé quiénes son, con poner imágenes mías y decir: ‘Porque esto es un mal ejemplo’", comenzó diciendo. "Es un mal ejemplo, porque no hay que hablar de cuerpos ajenos", enfatizó Barón. "Si vos me seguís, Miriam, Mabel, Esther... Quien sea que está usando mi foto para decir que yo soy mal ejemplo de algo, estás mintiendo porque yo entreno muchísimo y como muchísimo", continuó, dirigiéndose a la cámara de su celular.

"Es una reverenda poronga y debe terminar esto de usar el cuerpo del otro para decir: ‘Esto no está bueno’ o ‘Esto es re peligroso’. Usá el tuyo, googleá la imagen de una suricata... No pongas mi foto ni la de mis colegas. Estoy harta porque de repente son todos modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar de cuerpos ajenos", protestó Jimena sobre el tema.

"No pongas mi foto, maldita nutricionista, que seguramente le das seis almendras a tus clientes", bromeó, fiel a su estilo desenfadado. "Si yo, a pesar de amar mi cuerpo y registrar que es muy lindo, me encanta y lo amo, quiero llegar a otro lugar, a otro punto y tengo como meta tener más músculo, estar más marcada y agrandar mis brazos o lo que sea, déjame tranquila. Yo no estoy diciendo: ‘No coman’ o ‘deshidrátense’. Déjenme en paz", argumentó Jimena. "Es mi cuerpo y si yo me veo regia, pero quiero seguir esforzándome para verme de otra manera, me dejan en paz", concluyó sobre el tema.

Por otro lado, en sus historias de Instagram, Jimena se animó a responder preguntas de sus seguidores sobre su método de entrenamiento. "A mí me gusta entrenar sola porque siento que es un momento mental espectacular en donde uno domestica y adiestra los demonios", comenzó explicando. Sin embargo, luego aclaró que ahora está trabajando con un entrenador personal. "Entonces ahora estoy para entrenar con alguien y que me haga hacer cosas que no me gustan", mencionó.

"Yo soy muy musculosa, fibrosa, me marco muy rápido... Y mi miedo era quedar como Tronchatoro. Le voy a dar una chance. De todos modos, le estoy metiendo con mucho aeróbico para chupar y limpiar un poco porque yo quiero estar esbelta, pero fuerte", destacó.