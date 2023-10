Joaquín Levinton habló de Charly García: “Anda muy bien y tiene listo un disco nuevo”

En su visita a "La Peña de Morfi", donde tocó con Turf, Joaquín Levinton hizo referencia a la actualidad de Charly García y reveló algunas novedades acerca de su futuro musical.

La amistad entre Levinton y García tiene raíces profundas que se remontan a más de dos décadas. "Hace muchísimo que conocí a Charly García. Hace 20 y pico de años por lo menos", aseguró Levinton, subrayando la importancia de Charly como su padrino artístico. "Todo pasó en el contexto de Say no more, cuando era un Charly descontrolado yendo y viniendo de aquí para allá, cuando se subía a todos lados a tocar y también estaba muy accesible porque estaba callejeando por todos lados", rememoró.

Instagram @joaquinlevinton / @charlygarcia

Joaquín Levinton y Charly García son amigos hace más de 20 años

En ese contexto, el líder de Turf recordó un momento de tensión entre ambos previo a que floreciera la amistad: "Tuvimos una novia en común y eso hizo que él me llame por teléfono para querer matarme; después entendió que nadie tenía mala intención y tampoco es que él estaba de novio con esa mujer así que, me quiso matar pero a los dos minutos quedamos amigos".

Respecto de la actualidad de Charly, Levinton sostuvo que "anda muy bien, con disco nuevo, está recontento, que eso es lo importante. Me pone contento poder contarles esto porque siempre uno quiere saber de Charly y poco es lo que se sabe. Pero está rebien, recontento, con un disco terminado parte, y que es buenísimo".

Por último, Joaquín compartió una divertida anécdota que incluye a García: "Yo tenía 17 años. Era muy chico y un día a mi vieja le llegó un montón de guita en la cuenta del teléfono. Y mi vieja no hablaba casi. Un día pidió el detalle de la cuenta de todos los llamados y empezó a llamar a todos los números. Uno por uno fue llamando a todos los contactos a la espera de poder dilucidar por qué la abultada cifra, hasta que en un momento, tras marcar y preguntar quién estaba de otro lado de la línea, se escuchó una voz conocida que además revelaba su identidad: 'Soy Charly García'", reveló. "Después de eso me empezó a hacer pagar todos los gastos y ahí me di cuenta de que me salía más barato irme a vivir solo. Yo estaba bien donde estaba, pero me terminaba saliendo más caro", completó.