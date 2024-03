Jorge Barrera, abogado personal de Sebastián Sosa: "Es inocente, la propia chica declaró que no participó de la violación"

El arquero uruguayo Sebastián Sosa junto a tres compañeros de Vélez Sarsfield de Argentina, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, se encuentra denunciado por un supuesto abuso sexual a una periodista de 24 años.

Como informó Referí el jueves 7 de marzo, los cuatro jugadores fueron inmediatamente separados del plantel hasta que no avancen las investigaciones de la Justicia.

Este jueves 14, se filtraron chats en los que la supuesta víctima le quita trascendencia a la presencia del uruguayo Sosa.

Allí dice: “Vos no hiciste nada, no te voy a hacer cargo de lo que no te corresponde. Me agarraron entre tres, uno por abajo de la cama y el otro parado. No participaste. Estabas dormido".

El abogado del jugador en Argentina, Ernesto Baaclini, infirmó al principio de esta semana que “lo único que recuerda (Sosa) es que se durmió. Él se fue a dormir”.

La defensa de Jorge Barrera

El expresidente de Peñarol, Jorge Barrera, es el abogado personal de Sebastián Sosa. Sin embargo, como el caso lo lleva a cabo la Justicia argentina, no puede actuar.

Este viernes, no obstante, dio su mirada de los hechos y en dónde se encuentra parado en todo esto el arquero uruguayo.

“Cuando ocurrió lo de la denuncia, me llamó y me puse a trabajar en el tema. Le pedí la narración de los hechos y los chats que tuvo con la chica. Ahí decidí buscar dentro de Tucumán un abogado que tuviera un perfil serio y pudiera defender a Sosa, y entonces tuve un diálogo con Ernesto Baaclini”, dijo este viernes Barrera en Carve Deportiva.

El abogado se extendió a su vez respecto a este caso.

“Tenemos la certeza sobre la inocencia de Sebastián Sosa, no porque lo digamos los abogados, sino porque es la propia chica quien declara que él no hizo nada, no solamente en los chats que se divulgaron ayer (este jueves), sino también en el testimonio primario que ya dio en Fiscalía. La inocencia de Sosa es producto de la propia declaración de la denunciante. Por lo tanto, ¿qué mejor testimonio que quien sí participó de los hechos e hizo la denuncia?”, explicó.

“De la propia declaración surge que tres jugadores deberán hacer su defensa por violación, y que la participación de Sosa es como partícipe secundario [por haberla contactado]”, señaló.

Asimismo, agregó que “por lo tanto, (Sosa) no va a responder como coautor, autor ni participe necesario del delito de violación. Esto significa, en términos comunes y corrientes, que no participó de la violación”.

Camilo dos Santos

Barrera es el abogado de Sosa, pero no puede defenderlo en Argentina

Según Barrera, “la Fiscalía, solo con mirar la denuncia, estableció esta diferencia entre los cuatro integrantes. Su única vinculación con el tema fue haber tenido esa conversación por chat donde la invita tomar algo y le dice bien claro: ‘Estoy con tres compañeros y amigos’, y si quiere ir a tomar algo al hotel. Es en esas circunstancias que va la chica. De ahí a establecer que eso implique el delito de violación (de su defendido), jurídicamente es demencial”.

El abogado continuó explicando: “(La supuesta víctima hasta que la Justicia lo resuelva) no fue engañada para hacer una nota. Ellos salieron de zona mixta, por lo que la nota la podían haber hecho ahí, y hacer una entrevista en la que la periodista llevó fernet y Coca Cola para charlar, no me imagino el marco”, sostuvo.

Y agregó: “Quien ingresó el fernet y la Coca Cola a la habitación, fue la chica. Ella paró en un lugar a comprarlo y lo subió a la habitación, o sea que no hay un engaño. Quien introdujo la bebida fue la denunciante, por lo que si existiera una sustancia indebida en el fernet, no la ingresaron los futbolistas. Sosa ni siquiera mezcló el fernet”.

Barrera informó que la denunciante “le dijo (a Sosa): 'Vos no podés hablar porque estabas dormido’. Es decir, su testimonio queda invalidado. Si le vamos a creer a la denunciante, le vamos a creer en todo”.

El abogado terminó diciendo: “Estamos convencidos de que la declaración de la víctima va a ser ratificar lo que ya declaró en Fiscalía y lo que está en los chats, y a partir de ahí lo que se va a discutir no es el fondo del tema, sino qué medidas cautelares hay que tener para asegurar el juicio".

Y añadió: "Imaginemos que existe una prisión domiciliaria que se dicte a partir del lunes. Eso no significaría que Sosa es responsable, significa que es una medida cautelar. Desde lo técnico puede ir preso (el lunes), y eso no significa que pueda ser responsable. Acá lo que se va a definir es si hay riesgo de que esté sometido el proceso, no el grado de culpabilidad”.