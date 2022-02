Jorge Bava y su secreto del Parque para sacar a Carneiro: "Yo sé que la gente empuja"

El entrenador de Liverpool Jorge Bava dijo que su equipo quedó en el debe futbolístico en el empate a cero con Nacional de este lunes en partido de la tercera fecha del Torneo Apertura que el domingo se postergó para esta jornada a causa de una lluvia torrencial que inundó el campo de juego.

"En juego no nos vamos muy conformes, en un análisis general no fuimos el equipo que solemos ser y hay cosas para corregir. También el rival apremia y la gente empuja y era lógico que a veces pasemos momentos de zozobra que tampoco fueron tantos", expresó Bava en declaraciones a VTV.

Consultado por su decisión de sustituir a Gonzalo Carneiro en el entretiempo, Bava explicó su visión de la situación: "Era lógico, pero ya venía de ayer. Ya que tocás el tema, si hablamos, vamos a hablar en serio. De Carneiro ayer me fui con una sensación que la falta de la amarilla había sido, pero después la vi por televisión y apoyó el pie en el piso. Tiene una exuberancia física que que choca y (los rivales) caen, y fue en su primera participación y ya entró con amarilla. La conducta que hubo después de esa falta que no sé si fue o no, ya estaba predispuesto a todo. Lo he hablado con él y lamentablemente tuve que tomar la decisión porque gran parte de mi vida estuve acá, yo sé que la gente empuja y puede a veces empujar a una decisión del árbitro".

Carneiro debió ser expulsado por Daniel Rodríguez por falta sobre Rochet en la reanudación del partido de este lunes y Bava refirió a su pasado como golero de Nacional y a su conocimiento del Gran Parque Central.

El DT negriazul dijo que su equipo se confundió al manejar el balón en su campo y ser víctima de la agresiva presión a la que lo sometió Nacional sobre su salida: "Confundimos. Ayer con el campo que no se podía y hoy confundimos lo que pregonamos del buen trato del balón, porque a veces la ocupación de los espacios no está en corto, está en largo, y Nacional es un equipo que aprieta, que empuja y entonces a veces tenemos que ser más inteligente, no tirar pelotazos pero sí jugar al espacio de atrás para después sí poder encontrar esos espacios entre líneas que a nosotros nos sientan cómodos".