Las mejores fotos y videos del título de Peñarol campeón de la Libertadores sub 20

Los festejos del plantel de Peñarol tras ganar la Copa Libertadores sub 20 sobre Independiente del Valle en Quito tras definición a través de remates desde el punto penal, tuvieron su carga emotiva.

Muchos futbolistas pudieron descargar su alegría y su adrenalina en el campo de juego, mientras otros, incluyendo al director técnico Marcelo Broli, debieron esperar en el hotel para poder celebrar con el trofeo, por estar cursando covid-19.

Broli fue uno de los que había dado negativo en el PCR que le realizó el domingo, pero como informó Referí, la Conmebol no le permitió dirigir en el estadio ya que recién se había repuesto de la enfermedad.

Al llegar el plantel al hotel, Broli se pudo tomar la foto de recuerdo para toda la vida.

También el goleador histórico de juveniles del club, Óscar Cruz, quien no pudo jugar la final debido a que a último momento dio positivo de covid-19, subió un video en sus redes sociales cuando recibió la Copa Libertadores en la cama.

Por su parte, el zaguero Agustín Rodríguez tampoco pudo estar en el estadio.

También le diagnosticaron covid-19 y no pudo celebrar junto a sus compañeros en la cancha.

No obstante, la Copa también estuvo en su cama del hotel.

Uno de los momentos más emotivos, si no el más emotivo, fue el último penal atajado por Randall Rodríguez que le dio el título a los aurinegros.

Así se vivió desde el campo de juego:

Por otra parte, hubo jugadores como Santiago Díaz, quien recordó en pleno festejo que Óscar Cruz no pudo dar la vuelta olímpica con ellos por culpa del covid-19.

De esa manera, celebró en la cancha con la camiseta de su compañero.

Pero Santiago no se quiso despegar de la Copa Libertadores y la mantuvo con él en el ómnibus que llevó al plantel desde el estadio hacia el hotel.

A su vez, otro futbolista que festejó de manera particular fue Matías Ferreira.

El jugador, quien ingrersó en los minutos de adición para patear un penal y convirtió el primero, se tomó una foto con anteojos de sol.

En tanto, también debido al covid-19, el lateral Joaquín Ferreira no pudo estar en el festejo con sus compañeros en el estadio.

Sin embarrgo, Nahuel De Armas lo recordó a la hora de la celebración y de tomarse una foto, poniendo su camiseta sobre la copa.

El volante aurinegro Ademir Silva, fue otra de las buenas figuras que tuvo el conjunto de Peñarol a lo largo de toda la Copa Libertadores sub 20.

Su festejo también lo realizó en la cancha.

Peñarol, sus jugadores y su cuerpo técnico, festejaron con todo la obtención de este tan importante logro para la institución.