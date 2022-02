Pese a que dio negativo en un PCR, la Conmebol no deja que Broli dirija la final de la Libertadores sub 20

El director técnico de la sub 20 de Peñarol, Marcelo Broli, confirmó a Referí este domingo desde Quito, Ecuador, que dio negativo en un PCR que le realizaron este sábado para poder viajar de regreso a Montevideo.

Cabe recordar que el entrenador está desde el miércoles encerrado en su cuarto de hotel debido a que dio positivo de covid-19 ese día.

"Me hisoparon ayer (sábado) y me dio negativo, pero hay como un vacío legal en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ya que en el protocolo dicen que a partir del test positivo son siete días de aislamiento, y como me testearon el miércoles en el positivo, eso me inhabilitaría. Pero como también hay un apartado que explica que cuando tenés un test negativo estás habilitado, el club mandó una cara a la Conmebol para ver si me dejan ir al estadio a dirigir esta noche la final", dijo Broli sobre la hora 12.30 de este domingo.

Sin embargo, minutos después, el propio Broli confirmó a Referí que la Conmebol le contestó de forma negativa para que pueda estar dirigiendo la final de esta noche.

De esa manera, el entrenador de Peñarol en el partido decisivo contra el vigente campeón de la Copa Libertadores de América sub 20, Independiente del Valle de Ecuador, será nuevamente José Enrique De los Santos, quien ya dirigió en la semifinal en la que el club mirasol derrotó 2-1 a Caracas de Venezuela.

Broli, tal como aconteció en ese encuentro, dará la charla técnica a través de Zoom y verá el partido en su computadora en la soledad de su cuarto del hotel, tal como contó a Referí que vivió la semifinal

Peñarol recuperó a dos de los futbolistas contagiados de covid-19 para la final que son Damián García y Santiago Díaz.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que en los hisopados realizados a todo el plantel el sábado a la mañana en Quito, otros futbolistas se hayan contagiado de covid-19.

Así fue el comentario de Broli consultado por Referí este domingo: "No puedo decir nada, porque si doy información, es información para el rival".