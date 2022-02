Broli celebró la clasificación de Peñarol a la final de la Libertadores sub 20 sin abrazos y hablando por Zoom

Del otro lado de la línea atiende Marcelo Broli a Referí. Se escucha su voz con un dejo de resfrío aún ya que atraviesa el contagio de covid-19. El técnico de la sub 20 de Peñarol que clasificó a la final de la Copa Libertadores de América, vivió una noche de jueves muy especial, encerrado en su habitación.

“Estoy acá encerrado. Los dos primeros días sentí bastante fuerte el impacto del virus, me sentía molido, pero ayer (el jueves) tuve que hacer la charla técnica por Zoom, vi el partido por la computadora y creo que esa adrenalina me ayudó para levantarme aún mejor este viernes”, expresó el entrenador.

Peñarol es el segundo uruguayo en seis ediciones de la Copa Libertadores sub 20 que va por el título, ya que, en 2018, en Montevideo, lo ganó Nacional.

Además, se trata del cuarto club uruguayo que llegó a una final, ya que además de los tricolores, en 2012 Defensor Sporting cayó en la final contra River Plate de Argentina y en 2016 Liverpool perdió en el encuentro decisivo contra Sao Paulo.

El DT de la sub 20 recibió mensajes de Larriera, Ruglio y Cedrés tras conseguir el pasaje a la final

Broli dice: “Me dolía el cuerpo, estaba fundido, hice fiebre, tuve dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, fueron dos días que me pegó fuerte y eso que tengo las tres vacunas. Ahora se me fue la fiebre y quedó un poco de resfrío”.

El hotel le deja la comida del desayuno, el almuerzo y la cena en la puerta en una pieza bastante cómoda, pero, reconoce “se hace un poco tedioso”.

El técnico de la sub 20 de Peñarol comenzó con síntomas el lunes y ayer (el jueves) estaba un poquito mejor y hoy viernes aún mejor.

Cuenta que iba del hotel a la práctica y de la práctica al hotel, que siempre se cuidaba con tapabocas y por eso no entiende cómo se contagió de covid-19, tanto él, como los seis jugadores del plantel.

“No tengo idea de cómo nos contagiamos. Pensé que teniendo cuidado no te podías contagiar nunca, pero me contagié”.

Broli hizo una charla por Zoom con el Caballo De los Santos cuando se paró por lluvia el partido ante Caracas

Fue una jornada bastante estresante para el técnico. Solo entre cuatro paredes, debió dar la charla técnica previa al partido por Zoom, vio el encuentro en su computadora, debió esperar a que se reanudara el mismo debido a la suspensión por la copiosa lluvia que cayó en Quito y se comunicó de vez en cuando con el banco de suplentes a través de su celular para dar indicaciones.

“Me comunicaba con Lucas Musto, el entrenador de arqueros. No lo quería enloquecer al Caballo (José Enrique) De los Santos”, explicó.

Después de la victoria sobre Caracas de Venezuela que le dio el pase a la final contra Independiente del Valle que se jugará por primera vez con público, según informó este viernes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se tiró en la cama esperando la llegada de los muchachos desde el estadio.

“Cuando llegaron al hotel me cantaron desde la calle y yo salí al balcón. Estaba recontra emocionado. Fue muy lindo porque es un grupo espectacular que hace un año que nos conocimos y vivimos intensamente”, confió a Referí.

Cuando ganó Peñarol estaba solo en su habitación, no se pudo abrazar con nadie y escuchó los gritos de alegría de los jugadores contagiados de covid-19 en sus respectivos cuartos

Broli explica que es la primera vez que Peñarol disputa esta copa: “Vinimos a competir, a dejar todo, y estamos muy conformes”.

Y agregó: “Por el covid-19 perdimos parte del plantel y los jugadores sacan fuerza de flaqueza en esos momentos complicados. Para ese partido teníamos a cinco futbolistas contagiados más Nicolás Rossi, quien no jugó en todo el torneo por la lesión en el ojo y ya está de alta del covid-19. Es un muchacho de una calidad humana impresionante y suma muchísimo de afuera. Acá todos tiran para adelante”.

Es que la Copa Libertadores sub 20 se puede ver como el último andamio en el que el fútbol uruguayo se puede destacar a nivel de clubes de Conmebol, porque todavía los futbolistas juegan en Uruguay. Luego emigran al exterior.

Así sucedió por ejemplo con Giorgian De Arrascaeta cuando se fue de Defensor Sporting a Cruzeiro, o Nicolás De la Cruz quien, tras una buena copa con Liverpool, meses después fue contratado por River Plate de Argentina.

Obviamente que también sucedió lo mismo con los campeones de Nacional en 2018. Juan Manuel Sanabria se fue casi directo hacia Atlético de Madrid, y algo similar ocurrió con el arquero Franco Israel el cual fue contratado por Juventus.

Le explotó el teléfono

“Vivir el partido por computadora, y todo lo que pasó, que se frenó por la lluvia, fue muy estresante. Te gustaría estar allí y resolver, hay cosas que no podés manejar estando acá en el cuarto, y no está lindo”, comentó Broli.

El DT admitió a Referí que no cree que llegue a estar el domingo en la final, ya que los siete días de alta del covid-19 se cumplirán el lunes.

Para la final, Broli cree que aún no estará de alta; sí ya cuenta con dos futbolistas que están prontos tras superar el covid-19

Para él, “el planteo del partido salió bastante bien y cambios teníamos solo dos (por los contagios del covid-19), no teníamos mucha cosa. Le di la confianza al Caballo, él sabe cómo pienso y lo manejó muy bien”.

“El que está ahí (en la cancha) lo ve mejor. Por la televisión se te escapan algunas cosas”, dice, y añade: “Cuando se paró el partido por la lluvia, hicimos una llamada por Zoom y hablamos con el Caballo y Musto”.

Cuando terminó el partido, su teléfono le dio la sensación térmica que se vivía en Uruguay y en el mundo por los hinchas de Peñarol.

Debido a su contagio de covid-19 positivo, el DT aurinegro vivió el partido en su computadora y en el cuarto del hotel

“Fue impresionante. El teléfono me explotó de mensajes de gente que conozco, familiares, amigos que sé que disfrutan conmigo, pero también de gente que no conozco. Mis hijas y mi esposa estaban en casa festejando, y enseguida hablamos cuando terminó el partido. Mis viejos y mi hermano están en España, mi otro hermano en una playa que ahora ni me acuerdo, y mi hermana en Uruguay”, comenta.

Pero añade: “No me podía abrazar con nadie, estaba solo. Se escuchaban los gritos de gol de las otras habitaciones en la que están los otros chicos con covid-19. Son cosas que conmueven, de la alegría a la bronca de no poder disfrutar del todo”.

Broli dice que “Larriera me mandó un precioso mensaje y le agradezco por estar pendiente. El presidente (Ignacio) Ruglio y Gaby Cedrés, también. Pablo (Bengoechea) sé que está presente con su trabajo silencioso, siempre está ahí”.

Acerca del rival de la final, Independiente del Valle, el DT mirasol dice que “es el partido más importante. Ya hay que empezar a analizarlo porque es un equipo muy fuerte y se juega en cancha de ellos, el circo está un poco armado para ellos, y nosotros vinimos acá para molestar y bastante y vamos a pelearla hasta el final”.

Broli apunta a la final ante Independiente del Valle, un equipo muy poderoso

“Lo que más me llena de orgullo es que los rendimientos de todos los botijas estuvieron bien. No podemos dejar pasar esta oportunidad, porque es única, como nos prometimos antes de salir”, sostuvo.

Para la final, Damián García y Santiago Díaz ya están de alta del covid-19, en tanto que habrá que esperar los hisopados que se realizarán este sábado de mañana y rezar para que no haya más contagios. Peñarol está con todas las pilas y no quiere perderse la gran chance del título continental.