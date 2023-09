Jorge Nasser habló sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou: "No los voté, pero igual me desilusionaron"

El músico y cantautor Jorge Nasser pasó este jueves por el programa Seré Curioso, conducido por el periodista César Bianchi en VTV, y en la entrevista se despachó con varios temas referidos a sus inclinaciones y convicciones políticas, entre ellas a la "desilusión" que se llevó con el actual gobierno de Luis Lacalle Pou y a un cruce con la senadora Graciela Bianchi a propósito de la crisis del agua.

"Hay mucha gente sintiéndose protagonista de batalles culturales", comenzó Nasser. "Yo, hasta que hice ese spot, lo único que dije fue que me parecía que se vivía bien en esos gobiernos, lo dije como simpatizante. No estaba vinculado a la militancia", aseguró en referencia a una publicidad de la campaña presidencial de Daniel Martínez emitido en 2019, en el que se alineaba en a esa fórmula junto a otros músicos.

"Yo soy un artista y me definí por un candidato o por un modelo. Lo sostengo todavía, de hecho. Creo que es un modelo que le hace bien al Uruguay, o que le hizo bien en su momento. Las consecuencias las pagué, quizás más que otros artistas que están circunscriptos a la ciudad. Por otro lado, creo que ya pasó. Estamos en otra etapa todos. Cada uno sacará sus conclusiones sobre cómo fue cambiar de gobierno."

Nasser aseguró, luego, que lo visto hasta el momento durante la presidencia de Lacalle Pou no lo "satisfizo" y lo desilusionó, incluso a pesar de no haber votado por el Partido Nacional.

"Por ahí tenía una esperanza de algo que no se dio. Es decir, no colmó mis expectativas como ciudadano. Yo veo mucha más gente en la calle, jorobada… Supongo que hay gente que está mejor, sé que en el campo a la gente le fue bien, porque los precios estaban muy bien, somos un país agroexportador y eso está bien. Pero la gente que yo conozco, achicamos el bolsillo, la seguridad no cambió demasiado, no sé… No los voté, pero igual me desilusionaron."

El agua y Graciela Bianchi

En mayo de este año, Nasser tuiteó —como buena parte de los usuarios uruguayos de Twitter por ese entonces— sobre la crisis hídrica a causa de la sequía que vivió el área metropolitana durante varias semanas.

“Gente, el agua está intomable. Nunca pensé estar escribiendo esto”, escribió el ex líder de Níquel en su momento, y por eso fue criticado por la senadora oficialista Graciela Bianchi, que aseguró que es un músico "del FAPIT" y que debía dejar que trabaje en el tema al MSP.

"Lo del agua me pegó un lugar raro. Yo uso Twitter para reaccionar, porque me acuerdo de estar en Argentina y estaba súper orgulloso de nuestra agua, porque ellos hacía años que no podían tomar su agua. Siempre sentí que era un activo de lo nuestro, como la representación de aquel Uruguay en el que yo me crie", dijo.

Y luego agregó: "Creo que el artista tiene derecho a expresarse, como ciudadano. Después se me vinieron los trolls encima, y un montón de gente diciendo barbaridades. Para empezar, diciendo que no pensaban que yo tomara agua de la canilla. Y a mí me enorgullecía tomar agua de la canilla. Me parece que tenemos que volver a ese Uruguay. En algún punto tenemos que regresar a ese clima de entendimiento, con matices, pero no a la confrontación con un nivel de agresividad que no lo amerita la vida."