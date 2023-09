El incendiario mensaje de Rodolfo Pereyra a Mario Bardanca: "¿Qué mierda aprendiste de lo que te enseñé?"

Este jueves el periodista deportivo Rodolfo Pereyra fue invitado al ciclo Hacemos lo que podemos, donde cargó contra su excompañero en Deporte Total, Mario Bardanca.

El conductor del ciclo, Richard Galeano, le preguntó a Pereyra por su relación con su colega, a lo que Pereyra contestó "era un hermano, no solo un amigo. Se puso boludo, y cuando te ponés boludo con carita de muchacho bueno. Somos hermanos y nos separamos; punto y aparte. Ya está y no le doy más bola, se terminó la historia", aseguró.

"No podés estar 15 años viviendo de la pena. Pará un poquito, laburás en TV Ciudad, laburás en Radio Uruguay, tenés todos curros públicos. ¿Y querés que una empresa caiga? ¿Querés voltear a los compañeros? ¿Qué mierda aprendiste de lo que te enseñé o de lo que te enseñamos?".

"A Mario lo llevé yo, le di trabajo yo, entonces ¿qué carajo aprendió de los códigos y de la ética? Si tuvo un problema con (el fundador de Tenfield, Nelson) "el Tano" Gutiérrez, arreglalo con "el Tano" Gutiérrez, te juntás en la esquina, tomás un café, te das unas trompadas, aunque eso ya no se utiliza más, hace 20 años. No era para tanto tampoco. Era para tomar un café y discutir. Le dieron manija, y como es carismático, habla bien, la gente se lo come crudo", afirmó el periodista deportivo.

Pereyra siguió con su descargo: "él fue a pedirme trabajo y nosotros le dimos trabajo. Éramos hermanos, de familia. De antes de Deporte Total estuvimos trabajando juntos. Éramos hermanos, y me calenté con él, porque me calentó que viviera de la pena tantos años, y dando palos tantos años. Tuvo un problema una vez con (Daniel) Passarella y después derivó en que se le arrimaron una cantidad de alcahuetes y de lacayos que no saben un carajo y le empezaron a dar manija. Y él pone la cara. Pero se perdió una cantidad de años, sabiendo de futbol como sabe, las condiciones que tiene, buena persona, hermano, amigo. Se perdió una cantidad de años boludeando. ¿Como querés que no me caliente?", remató.

Sobre el final, ante la consulta de si aceptaría tomar un café y conversar con Bardanca, Pereyra remató: "Si es un día que estoy bien, acepto. Y si es un día que estoy mal, lo mando a cagar".