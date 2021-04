Jorge Rial volvió a la televisión con TV Nostra: así fue su primer programa

Jorge Rial regresó a la televisión argentina con TV Nostra, un programa de actualidad que se emitirá en el primetime de América y que en su primera entrega tuvo como invitado a Matías Morla, abogado de Diego Maradona.

TV Nostra arrancó a las 20:30. Se encendieron las luces y Jorge Rial apareció bailando en medio de un set negro, rojo y blanco. "¿Qué es TV Nostra? Es un sueño que hicimos realidad. No se qué número de programa es este que estoy pariendo en mi trayectoria, pero es más grande y superador de lo que había soñado", dijo el conductor en el comienzo de la emisión que terminó a las 22:00, tras promediar 4.7 puntos de rating y que fue lo más visto de América TV este lunes.

El primer invitado del ciclo fue Matías Morla, el último abogado de Diego Maradona, quien le concedió una entrevista en exclusivo. “¿Sos el más odiado, sos el culpable de la muerte de Maradona?”, fue la primera pregunta que le hizo Rial al abogado. “Ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta de que el diablo no es tan malo”, respondió Morla en la entrevista que se emitió luego de ser grabada, en la que aparece junto a un portarretratos donde se lo ve en una foto junto a Maradona. “No te olvides que a mí, cuando se me muere Diego, se me muere mi mitad”, sostuvo.

#TVNostra | Matías Morla rompe el silencio con @rialjorge 👇



💬 "Decían que me iba del país, estoy acá".



💬 "No me interesa quedar bien con nadie".



💬 "La marca 'Maradona' es mía por orden de Diego".



Cc @TVnostraOK pic.twitter.com/hdqArta5Gx — América TV (@AmericaTV) April 6, 2021

“Maradona hizo lo que quiso. Si vos me preguntás a mí qué lo mató a Maradona: Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica que está en estudio. Pero el tipo estaba enamorado totalmente”, dijo el abogado en el estreno del programa.

El conductor, que dejó "Intrusos" después de 21 años, está acompañado en este nuevo formato por Marina Calabró, Ángela Lerena, Diego Ramos y Fabio Alberti en una mesa semicircular. Antes de la entrevista aportaron información vinculada a los allanamientos que realizó la división Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en las oficinas del abogado el mismo día en que se emitió la entrevista grabada y hablaron sobre la polémica que rodea a la muerte de Diego Maradona.

Lo acompañaron Marina Calabró, Ángela Lerena, Diego Ramos y Fabio Alberti