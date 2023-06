José Chagas con Referí: la emoción al evocar a su madre y ver a su hijo Rodrigo en una final de Mundial sub 20

Enviado a La Plata, Argentina

José Chagas llegó a la frontera de Salto con Concordia tras salir en auto a la hora 22 del viernes 9 de junio de 2023, con destino a La Plata. Cuando presentó sus documentos le preguntaron: "¿Primera vez que sale del país?" "Sí, primera" contestó. Dos acompañantes, los adolescentes Tito y Ramiro, de 18 y 17 años, también eran primerizos. Sobre la hora 6.00 del sábado llegaron a la capital de Buenos Aires y este domingo José cumplirá un sueño que la vida le debe: ver a su hijo Rodrigo disputar la final del Mundial sub 20 entre Uruguay e Italia.

José nació en el barrio 19 de junio de Artigas, cerca del cementerio. Estuvo en pareja y tuvo cuatro hijos: Rodrigo, Lautaro, Yeferson y Estefany. Cuando Rodrígo tenía cinco años, se separó.

"Yo ahí pensé que los hijos se iban a quedar con ella, pero la madre dijo: 'Yo no me puedo quedar sola con cuatro hijos'. Y como ellos eran tan pegados, con mi madre, la abuela, nos quedamos los seis juntos", recuerda José.

"La abuela los llevaba a todos lados: a la escuela, al baby fútbol. Les daba de comer, los cuidaba. Yo en aquella épocas hacía changas, pero no tenía un trabajo fijo".

José con la bandera de Uruguay

Es ahí cuando, de repente, José se quiebra. Erlinda Chagas, su madre, fue su mundo y su vida. El sostén que le permitió cuidar y gestar una hermosa relación con sus hijos.

La charla con Referí se da en un apartamento de La Plata que alquiló con el dinero que recibió tras una gran movida que organizó su ciudad. Primero fue la gente, que tanto lo quiere. Después se sumó el intendente Pablo Caram y la diputada Valentina De los Santos, quienes organizaron una colecta en la que Cambio Iberia realizó una apoyo clave para que el viaje se pudiera concretar.

Se vino en auto con el primer amigo al que le dio la palabra. Porque su palabra vale. Cuando le avisó a los amigos de su hijo Rodrigo, Tito y Ramiro, los abrazos de felicidad y agradecimiento con sus respectivos padres fueron eternos y regados de llanto.

"Lloré muchos estos días y dije que no iba a llorar más. Fue duro. Pero salimos adelante con mi madre, La abuela era todo para él", dice sin poder contener la emoción.

Él es Rodrigo. El que empezó en Misiones y después pasó a Pintadito en el baby para después enrolarse con Progreso, club con el que fue promovido a Primera con 14 años.

A esa edad se fue a probar a Peñarol, club del que su padre José es hincha.

Lejos del hipócrita mundo de las redes sociales y las conveniencias de lo políticamente correcto, donde las verdades se camuflan y las mentiras se disfrazan de verdades, José confiesa: "En mi familia somos todos de Peñarol, salvo mi hijo menor. Con 14 años, Rodrigo se fue a probar a Peñarol. Pero no quedó. Al año lo vino a buscar Nacional. Lo vieron en la cancha de Independencia y se lo llevaron".

La bandera de Artigas, lo acompañó en el primer viaje de su vida

"Ahora Rodrigo es fanático de Nacional. Le hablás de Peñarol y te pelea y te dice: "Pá, ¿a mí quién me abrió las puertas? Nacional y lo voy a defender a muerte. Cuando me vengan a buscar de Peñarol, a Peñarol no voy. Y si lo dice así, creélo y firmalo"

"Pasó épocas difíciles en Nacional. No todo es color de rosa como cree la gente. Hubo veces que quiso abandonar y volver. Pero cuando me llamaba yo actuaba enseguida. Llamaba a los técnicos, decía que algo estaba pasando. Si uno no se encarga de sus hijos, los hijos después quedan a la deriva", expresa.

A Rodrigo le dicen Petiño desde chico. "Mario Olivera, un relator de Artigas, trabajador municipal que lamentablemente se fue joven, cada vez que me veía me decía: 'Mirá que Petiño va a llegar'. Parecía que tenía un presentimiento pero para mí estaba delirando. Y mirá ahora dónde está", dice. Y vuelve a emocionarse.

"Yo, un simple barrendero, no me explico cómo hoy estoy hablando con ustedes y cómo me pasé estos días hablando con muchos periodistas. Para mí es inexplicable".

Desde hace 17 años, José Chagas trabaja en la Intendencia de Artigas. Empezó de maquinista, fue camionero y hace siete años pidió para barrer las calles de su ciudad.

"Trabajo en la calle principal, Lecueder y la tengo bien limpita; tengo a la gente y a los comercios conformes. Hay que ganarse la confianza, barriendo, sacando la basura y a fin de año te llevás un gordito, porque la gente se porta muy bien conmigo. Por eso la gente armó la movida para que viniera acá".

El año pasado, Rodrigo Chagas anotó un gol espectacular que le dio a Nacional la conquista del Torneo Apertura de Tercera ante Peñarol.

A los dos días lo llamaron a la selección y de ahí no salió más. Jugó el Sudamericano, arrancó el Mundial de suplente y se ganó la titularidad. La lesión de Mateo Ponte llevó al entrenador Marcelo Broli a colocarlo como lateral derecho.

Los amigos y la familia le dicen que tiene una "maquinita" en las piernas por todo lo que corre.

El sábado en la mañana, José llegó al hotel Gran Brizo donde se aloja Uruguay en La Plata y se dio un abrazo interminable con Rodrigo.

El encuentro de Rodrigo y José en La Plata

El Cepillo González le preguntó qué le daban a su hijo para que corra tanto. Marcelo Broli le dio un abrazo emocionante. Todos celebraron su llegada a La Plata.

"Y mirá que doy suerte: Uruguay va a salir campeón", dice.

Y sus palabras lo llevan nuevamente a su hijo. "Es como la abuela. Es capaz de darte todo lo que tiene si se lo piden. Mi madre se vivía comprando ropa, pero siempre andaba con la misma ropa. Un día le pregunté por qué. Y me dijo que la regalaba para los que la necesitaban". En esta vida hay quienes disfrutan sacarle fotos a un vestidor lleno de ropas y zapatos de todos los colores. Pero también hay otros que de tanto amor que dan, pueden vivir con lo mínimo indispensable.