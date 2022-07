Josema Giménez cumple nueve años en Atlético y les dio una emotiva sorpresa a sus hijos

El futbolista uruguayo José María Giménez, uno de los referentes del plantel de la selección uruguaya, cumplió este domingo nueve años desde su arribo a Atlético de Madrid de España.

Aquel 24 de julio de 2013 y procedente de Danubio con apenas 18 años, el zaguero indicó en su presentación: "Con tal de llegar a este club no me importaba no tener vacaciones, estar en el Atlético es un sueño".

En estos nueve años como colchonero, Josema disputó 247 partidos, anotando nueve goles y brindando nueve asistencias.

Además, el uruguayo ganó cinco títulos con Atlético de Madrid; dos Ligas Españolas (2014 y 2021), la Supercopa Española 2014, en tanto que en el plano internacional obtuvo la Europa League 2018 y la Supecopa de Europa 2018.

Este domingo, les preparó una sorpresa a sus dos hijos, quienes aún no lo esperaban en casa.

AFP

Uno de los nueve goles que celebró José María Giménez con Atlético de Madrid

Es que el futbolista estaba realizando la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael, una localidad de Segovia, que dista 68 km de Madrid, pero allí realizaban no solo los ejercicios, sino también, la alimentación y el hospedaje.

De esa forma, estuvo unos días alejado de su familia.

Pero este domingo regresó y les dio una sorpresa a sus hijos.

Mirá cómo reaccionaron cuando vieron a su papá: