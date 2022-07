¿Luis Suárez está en Barcelona o ya llegó a Montevideo para sumarse a Nacional?

La situación de la muy posible llegada de Luis Suárez a Nacional sigue generando ansiedad en el hincha tricolor.

En la jornada de este domingo, circuló la versión de que el futbolista ya había viajado en un avión privado hacia Montevideo para firmar su contrato con los albos.

Incluso también se manejó la posibilidad de que se encontrara ya en Montevideo.

No obstante, el presidente de Nacional, José Fuentes, dio por tierra con esa última versión.

"Luis (Suárez) todavía está en Barcelona", dijo le titular tricolor este domingo a la mañana en el programa Punto Penal de canal 10.

Este sábado, el futbolista se mostró entrenando y envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

"💪⚽️👌 Trabajando para lo que viene y siempre en positivo. 💪⚽️👌", escribió el salteño en su cuenta de Instagram a lado de dos fotografías en las que se lo ve entrenando, lo cual fue replicado por su esposa Sofía Balbi", escribió El Pistolero.

Fuentes había dicho la pasada semana a Referí que "las tripas me dijeron que tenía que ir a Madrid" para hablar con el futbolista cara a cara y demostrarle su interés y el de Nacional.

En dicha nota, se explayó acerca de lo que fue su encuentro con el delantero.

C. Dos Santos

José Fuentes habló de cómo está la situación de Luis Suárez

"El lunes de noche, cenando en casa, me ocurrió algo me decía que tenía que viajar, entonces podía hacer algo que no era lo correcto (porque viajó sin tener resuelta la llegada de Suárez), pero es lo que me decían las tripas. Las tripas me dijeron que tenía que ir a Madrid y en ese momento recordé algo que me dijo uno de los gerentes que tenía en el banco: a veces hay razones y otras veces son las tripas las que te impulsan. En este caso fue el instinto el que me dijo que tenía que ir. Por eso, mientras cenaba, llamé y coordinaron todo para viajar, cuando casi no había lugares en el vuelo, para viajar a Madrid", sostuvo entonces Fuentes.

Este domingo, el presidente de Nacional añadió que en el club están “callados y esperando”. "Si hay algo que hemos generado con (Luis) Suárez en este tiempo es confianza. Entonces sencillamente lo que puedo decir ahora es que estamos en el período que dijimos que Luis nos iba a responder y yo respeto eso. Hasta ahora las dos partes cumplimos con todo lo que dijimos".

Fuentes añadió: "Cuando empezamos a conversar, hablamos de varias pautas. Una era la competencia. Él quería competir de entrada. También me dijo que no quería venir a Nacional a retirarse, que quería venir bien y por último, otra clave era la familia y ahí me dijo que su familia había decidido apoyarlo en su decisión".