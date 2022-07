El viaje relámpago de Fuentes: "Las tripas me dijeron que tenía que ir a Madrid"

El lunes de noche, mientras cenaba en su casa, sintió que tenía que realizar el último intento para convencer a Luis Suárez del regreso a Nacional con el objetivo de que juegue este semestre y se prepare para el Mundial en Los Céspedes.

En unos minutos, el presidente tricolor José Fuentes terminó de cerrar el viaje y el martes al mediodía voló desde el aeropuerto directo a Madrid.

Llegó en la mañana del miércoles a la capital española y de tarde se reunió con Suárez, en su casa de Madrid.

En la charla, explicó el presidente a Referí, "hablamos de todo" y dijo que el futbolista planteó unos día para definir su futuro.

Suárez tiene que resolver las opciones que tiene en la mesa, entre ellas las de un grande de Alemania, Borussia Dortmund.

Luego del encuentro con el salteño, Fuentes se confesó "más ilusionado" que cuando partió desde Montevideo, porque el futbolista "se mostró abierto a regresar y tiene el apoyo de su familia".

El presidente dijo que no hablaron de aspectos económicos, porque Suárez es conscientes que Nacional no puede pagar lo mismo que recibiría en Europa, y que esto no será una traba para su regreso.

¿Los plazos del contrato? Quedaron abiertos a lo que el delantero pretenda, hasta noviembre, porque luego jugará el Mundial, o por un año.

La posibilidad que juegue hasta mediados de 2023 en Uruguay es muy poco probable, debido a que el uruguayo aspira a jugar en Europa el próximo año.

Nacional está ilusionado con la llegada de Suárez para pelear el título de la Copa Sudamericana, en la que el 2 de agosto jugará ante Goianiense el partido de ida de cuartos de final.

¿Cómo fue la decisión de Fuentes de viajar?

El presidente explicó a Referí cómo adoptó la decisión de viajar a Madrid, después que el martes de tarde tuvo una charla con un amigo.

"El lunes de noche, cenando en casa, me ocurrió algo me decía que tenía que viajar, entonces podía hacer algo que no era lo correcto (porque viajó sin tener resuelta la llegada de Suárez), pero es lo que me decían las tripas. Las tripas me dijeron que tenía que ir a Madrid y en ese momento recordé algo que me dijo uno de los gerentes que tenía en el banco: a veces hay razones y otras veces son las tripas las que te impulsan. En este caso fue el instinto el que me dijo que tenía que ir. Por eso, mientras cenaba, llamé y coordinaron todo para viajar, cuando casi no había lugares en el vuelo, para viajar a Madrid".

Fuentes llegó en la madrugada del miércoles a la capital española. Se reunió de tarde con Suárez, en el único encuentro que tuvo con el futbolista en España. Descansó en Madrid y este jueves de noche (tarde de Uruguay) regresa a Montevideo, aunque no llegará a Uruguay hasta en la noche del viernes, por la combinación de vuelos.

Ahora Nacional espera que Suárez tome la decisión de dónde continuará su carrera.