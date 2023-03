Juan Manuel Urtubey: su posible candidatura a la presidencia argentina y qué haría si llega al puesto

Fue tres veces gobernador de la provincia argentina de Salta, y hoy se está planteando la posibilidad de dar el salto a la competencia por la presidencia de su país. El político argentino Juan Manuel Urtubey fue el entrevistado más reciente del ciclo Posdata que conduce el periodista Oscar González Oro para El Observador, y en la charla contó sobre sus planes de postulación, manejó algunas de las ideas que aplicaría en caso de llegar al gobierno argentino, y hasta habló sobre su paternidad y sus sueños personales.

Este es un resumen de la charla:

¿En qué andas?

Estoy trabajando para tratar de sacar a mi país de ese lugar tan feo en donde estamos. Creo que Argentina ha entrado en un círculo vicioso que se va retroalimentando, como el perro que se va mordiendo la cola, y no sale, creo que tenemos que reaccionar y estamos trabajando junto a otros dirigentes para plantear una oferta electoral este año para tratar de romper la polarización en la Argentina, si nosotros seguimos como viene Argentina con esa inercia, no podemos esperar nada bueno, entonces la idea es plantear una alternativa superadora. Obviamente vamos a trabajar para pasar por arriba de esta grieta que nos divide.



¿Quién manda hoy en Argentina?

El problema es que en la Argentina, nuestro sistema político ha entrado en una fase como de autoprotección para garantizar su perpetuación pero a kilómetros de distancia la gente. Entonces ¿hoy quién manda? Hay dos personas que mandan a la Argentina, desde el gobierno la vicepresidenta Cristina Kirchner y desde la oposición, Mauricio Macri. Hay una especie de sociedad tácita en donde es como las series que va alternando de acuerdo a la temporada la función de protagonista y antagonista, entonces se van cambiando los roles pero en definitiva la Argentina lo único que discute es una cuestión de procedimientos, porque el país que proponen el Frente de todos y Juntos por el cambio es prácticamente el mismo.



¿Por qué en Argentina se está haciendo todo mal?

Pasa que hay un sistema político que justifica su existencia en el sostenimiento del poder y nada más, entonces daría la sensación que no le importa nada, y uno de los problemas

serios que yo advierto, que para nosotros es básico lamentablemente, es que hay gente que esconde detrás de su ideología una enorme ignorancia, entonces el problema, y esto no se

trata de libros, se trata de calle, a mí me encantaría que gran parte de los que toman decisiones en la Argentina alguna vez hayan liquidado impuestos, hayan pagado una quincena, que sepan cómo es comprar insumos industriales. Cuando saben, empiezan a darse cuenta que en la vida no hay tanta teoría, es una cuestión práctica y bueno inclusive el tema de la seguridad jurídica, que es algo que tanto se plantea qué sé yo, como que es una especie de demanda del neoliberalismo, no, la seguridad jurídica la necesitan lo más vulnerable, que son los tipos que no se pueden defender de otra manera que con la que con las normas que a ellos los protejan, es más, si a vos lo que te molesta es una rentabilidad excesiva de aquel que tiene lo que tienes que hacer de aquel que tiene más, lo que tenés que hacer es generar tal nivel de estabilidad en donde no tengas que pagar una prima de riesgo y entonces automáticamente todo baja, pero bueno, es como muy básico. El problema es que aquellos que lamentablemente nos gobiernan a la Argentina se validan en la confrontación de unos contra otros, han generado dos modelos, entre comillas, ficticios, porque son dos modelos ficticios, son dos países de mentira y frente a eso discuten para seguir perpetuándose en el poder.

Si mañana te eligen presidente, ¿qué haces con los planes sociales?

Lo primero que tenés que hacer es generar condiciones para que te convenga laburar. Porque si vos estás en tu casa y en términos económicos es lo mismo laburar que no laburar, no laburás. Si generas condiciones para que realmente dejéis de castigar el laburo, hoy el trabajo registrado en la Argentina es de cuatro de cada diez trabajadores porque estás castigando el sistema del trabajo registrado en la Argentina, lo primero que tenés que hacer es dejar de desalentar el trabajo, no te digo que subsidies nada, solamente deja de castigar al empleador, bajá las cargas laborales en la Argentina. ¿para qué me sirve a mí tener cargas altísimas, si cuatro de cada diez las pagan? Mi negocio es que diez de cada diez las paguen y la carga sea menos de la mitad, entonces con la mitad de carga social voy a tener el doble de laburantes registrado. Segundo, si yo genero reglas de juego en la Argentina para darle productividad a la economía argentina, el salario no va a ser la variable de ajuste para tener competitividad, entonces lo que tenemos que hacer es, a través de eso, vamos a tener salarios más competitivo y si vos tenés salarios competitivos y el plan te quedó muchísimo más abajo, automáticamente vas a empezar a laburar porque te va a convenir. Va a llevar un tiempo, sí, va a llevar un tiempo y qué hay que hacer con todo el sistema de protección social o planes,transformarlos en mecanismos de capacitación para salir. Nosotros estamos en términos de formación media en términos de un montón de cosas, si garantizamos reglas de juego la Argentina puede en un corto período de tiempo tener dos millones de tipos laburando desde las hightech para exportar servicios al mundo. La Argentina tiene que mudarse de exportar materia prima sin industrializar a exportar tecnologías, y eso estamos en condiciones de hacerlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Aprovechando para formar, no necesitas convertir en Ingeniero en sistemas a todos los pibes que están con planes, pueden hacer cursos de programador, pueden hacer cosas para que les permitas empezar a entrar en la dinámica del laburo, pero lo primero que hay que hacer es transformar eso en mecanismos de formación y capacitación, tenemos una logística gigantesca con el sistema de educación pública en la Argentina que a contraturno puede ser para que podamos trabajar, tenemos un doble problema, con docentes mal pagos producto obviamente de que no hay más recursos para hacerlo. Bueno, laburemos doble turno obviamente para tener más ingresos formemos a través de educación no formal aquellos que ya están fuera de la edad escolar para poder ingresar al mercado del trabajo, hoy el arte y oficio no es corte y confección, sino , cualquier

posibilidad que te permita vos exportar conocimiento desde Argentina.



Dijiste yo quiero que Argentina crezca, ponerla de pie en marcha y la gente puede estar diciendo “otra vez que me dicen esto”

¿El problema sabés que es? es que en definitiva al final del camino se necesita un acto de fe, tenemos que creer. El problema es que en la Argentina hemos dejado de creer en todo y hay que salir de ese lugar, porque si vos seguís en ese lugar, no vas a poder salir. Te vas a quedar en ese lugar y cuando te des cuenta que perdiste todo, estás tan lejos de encontrar la salida que ya no vas a poder intentarlo. Yo creo que estamos en un momento de inflexión súper interesante en la Argentina, tengo a favor y en contra una larga experiencia política a pesar de de ser razonablemente joven, de entender que hablo por los hechos, o sea, cuando yo digo que hay que hacer una cosa, lo dije en mi provincia y lo hice. Obviamente en Salta no solucione todos los problemas, porque se necesitan décadas, centurias para arreglar los problemas de un lugar, pero en definitiva lo que tenés que decir es que te pones un objetivo y lo logras o no lo logras porque hablar habla cualquiera.

¿Fuiste buen papá de tus hijos mayores?

Sí, pero, yo creo que fui el mejor papá que creía que podía ser. Fui papá chico, el más grande de mis hijos nació cuando yo tenía 25 años, yo me creía grande a los 25 años, yo a los

23 me recibí de abogado, me casé y ya a los 25 tuve mi primer hijo, y en alguna medida vos experimentas con ellos, estaba en una etapa de mi vida en donde tenés todo puesto en tu

crecimiento, en tu desarrollo, y eso te pone en un lugar en donde crees que sos el mejor papá del mundo. Me hubiese gustado compartir y regalarle muchos y mejores momentos a mis hijos y no lo hice porque nos pasa lo que nos pasa a todos. Están laburando de sol a sol y aparte ese es tu orden de prioridades, la vida me dio la revancha de volver a ser padre muchos años después y aprender a vivir de otra manera, me habían invitado a un seminario en New Haven, en Estados Unidos en la Universidad de Yale, muy prestigiosa. Bueno, te invitan, todo pago, esto y el otro y de repente aparece Belita que actuaba de bailarina en el acto de fin de curso y no era el final, sino eran tres semanas antes y justo cuando yo tenía que ir de viaje. Y en el medio también le piden Isabel si quería actuar ella, automáticamente me dice “che, no pasa nada lo grabamos y te mandamos videos”. Olvídate, cancelo el viaje y me quedo a verlas. Por ahí en otra época de mi vida me mandaban el videito y yo lo veía desde allá y hoy ya no estoy dispuesto a eso.