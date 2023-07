Juanita Jalea: la obra infantil con dos mamás, un Carlitos y cuatro Florencios

El puntapié para este debate lo dio una mujer que se presentó como Daniela en la página de Cartelera. Calificó con una estrella la obra Los cuentos de Juanita Jalea: los misterios de la Monstrua y la Matapota.

"Fuimos porque pensamos que tenía buenas valoraciones. Muy bien actuando. Y nos reímos con el primer cuento. Cuando pasamos al segundo lamentablemente no nos gustó que como padres no nos avisaran que la obra era LGBT para niños. Llevamos a nuestras niñas pequeñas a ver cómo la protagonista tenía dos mamás y por qué los niños de la escuela que se llamaban Carlitos eran nenas trasvestidas. Mala calificación por poner que era para todo público cuando claramente no lo es. Hay edad para explicar esas cosas y los padres tenemos derecho a elegir qué ven nuestros hijos con información de antemano. El único hombre era el sonidista. No hay igualdad de género en la obra. Solo actuaba un género. Tenerlo en cuenta antes de llevar niños pequeños", escribió.

Este comentario generó una bola de nieve y derivó en noticia en portales, debates de televisión y decenas de comentarios a favor y en contra de esta obra ―muchos ofensivos que fueron intervenidos por Cartelera como moderadora de la discusión―, en una semana en que la obra ni siquiera tenía funciones.

¿Debe una obra infantil avisar que en una parte del guion dos mujeres actúan de mamás de una niña? En este caso, la descripción de Cartelera es la siguiente: "Juanita, una experta cuentacuentos, será la encargada de presentarnos a la Monstrua del ropero y a la Terrible Matapota. Dos historias de humor, aventuras, cosas raras y una fantástica dosis de intriga. Juanita nos muestra que no todos los monstruos asustan (bueno, no mucho) y que cada familia resuelve los problemas a su manera. Obra ganadora de cuatro Premios Florencio 2022: mejor espectáculo, texto, vestuario y elenco".

El punto está en qué tan relevante es el tema en la trama. ¿Es parte del argumento? ¿Tiene que avisar de antemano cada composición familiar aunque eso no haga al núcleo de lo que cuenta? ¿Tiene que avisar que es una familia monoparental? ¿O que en la escena hay una tía y no una madre, si eso no hace a la historia?

La referencia textual de toda la discusión surge en el minuto 24 de la obra, en el que Julita Jalea, una cuentacuentos, presenta a los personajes. Dice:

―En esta casa viven tres personas muy cercanas. Dos de ellas son las madres: mamá Cristina, mamá Ana. Una casa con olor a galletas, con algún berrinche y con piruetas. La niña que vive en esta casa se llama Elena...

En otro momento del mismo cuento, una maestra pasa lista y cuando dice "Carlitos", la que dice presente es una actriz mujer.

El relato, sin embargo, no pone foco en ningún momento en estos dos pasajes. El tema es en realidad sobre una niña que no quiere comer algo que cree que no le gusta, y entonces la Matapota aparece para adoctrinarla y enseñarle al respecto. El mensaje de fondo de la obra es sobre el miedo a lo desconocido, sobre afrontarlo, desdramatizarlo y naturalizar que los adultos también pueden sentirlo.

Por qué, entonces, si no tiene nada que ver con el argumento, la dirección decide que Elena tenga dos mamás: la respuesta es llana y simple, y no parece tener nada que ver con un presunto esfuerzo por impulsar una agenda LGBT.

La obra "se empieza a gestar con un grupo del laboratorio de emociones escénicas donde eran todas mujeres. Que siempre pasa que en el teatro tenemos grupos que son la mayoría mujeres. Casi siempre somos todas mujeres", contó la directora, Angie Oña, en un informe para el programa Punto de Encuentro de radio Universal.

"Las mujeres hemos vivido, dentro de la teatralidad, discriminación porque a veces el varón es más importante. Este era un grupo que eran todas mujeres, la materialidad era de ellas, y todo se fue gestando a partir de esos cuerpos. Trabajando el amor y el respeto a las personas que estaban. El guion es de María Rosa (Oña, su tía) a partir del trabajo con ellas. El cuento de la Matapota María Rosa ya lo tenía hecho. Y nos dijo: 'yo tengo esta historia que tiene a dos mamás, que está buenísimo, porque como son todas mujeres...'".

Es decir: el texto funcionó para el equipo de trabajo, y no al revés. No fue una dirección buscando actores para su obra, sino una obra que quedaba bien con las actrices del grupo que se había formado. "Es horrible, muy bizarro, que una mujer tenga que hacer de un papá. No tiene sentido", comentó Oña al respecto.

Cuando la maestra dice "Carlitos", y una actriz mujer responde presente se debe a que no había un actor varón en el grupo.

¿Qué rol tiene el INAU en todo esto?

El INAU es el organismo que se encarga de cuidar que los derechos de los niños sean respetados en los espectáculos públicos. Y tiene regulación que define cómo debe ser una obra artística para ser apta para todo público, o a partir de determinadas edades.

Hay 14 calificadores honorarios que tienen la tarea de mirar las obras antes de que sean abiertas al público. Los teatros piden la calificación, dos o tres calificadores miran la obra, y a partir de eso se define si es apta para el público infantil, o cuáles son las edades para las que quedan habilitadas.

Las categorías sobre las que toman las decisiones los calificadores son si tiene o no violencia, si hay referencias sexuales, si provocan miedo, si promueve conductas perjudiciales, si aparecen drogas en escena. En una obra apta para todo público, la obra debe cumplir con estos parámetros:

● No incitar a la violencia ni promover su imitación. No afectar a personajes asimilables al entorno del espectador.

● Es parodia o humor. Si hay violencia es solo ficticia, enmarcada como un juego.

● No puede contener lenguaje violento, ofensivo o discriminatorio.

● Puede haber referencias sexuales solo vinculadas a la información del cuerpo, presentadas como información, documental o científica.

● Deben ser historias infantiles y de fantasía. No provocan miedo.

● Las drogas no son protagonistas de ninguna escena.

● No hay referencias o escenas de conducta perjudicial. Los personajes forman parte del imaginario infantil.

En el caso de Los cuentos de Juanita Jalea, la obra fue catalogada "para todo público", con la argumentación de que es "ingeniosa y divertida".

Sin embargo, la inspectora María Portillo puntualizó que, que las obras sean aptas para todo público no quiere decir que todos los niños estén preparados para verlas, porque eso depende de cada caso. La categoría Apta para todo público implica que pueden asistir sin que les genere ningún tipo de daño, pero después va en cada niño y en cada familia qué disfruta y qué no, si se aburre, si se duerme, o si se quiere ir porque la obra no le está gustando.

"Uno como papá puede ser muy abierto y pretende que los chiquilines, ya de corta edad, empiecen a saber lo que vive la sociedad, estas transformaciones. Hay otros que son más cerrados en ese sentido. Pero antes que eso, los papás se tendrían que haber informado: qué tipo de presentación de la obra, cuál es el tema principal, eso es parte de la responsabilidad de los papás", dijo Portillo, y agregó que el departamento de Espectáculos Públicos está a disposición para atender las inquietudes que puedan surgir.

Seis nominaciones y cuatro premios Florencio para Juanita Jalea

Los cuentos de Juanita Jalea: los misterios de la Monstrua y la Matapota, se estrenó en 2022, y tuvo seis nominaciones a los premios Florencio, y ganó en cuatro categorías: mejor espectáculo, mejor elenco, mejor texto y vestuario. También estaba nominada a mejor escenografía y mejor actriz para una integrante del elenco.

La obra sigue en cartel en el teatro Victoria por los siguiente dos fines de semana.