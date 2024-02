Juanita Viale y Fede Bal hablaron de los rumores de romance que enfrentaron hace unos años: "No me diste bola"

Con un arranque cargado de entusiasmo y nerviosismo propio de una primera emisión en Mar del Plata, Juana Viale dio inicio a "Almorzando con Juana" desde el emblemático Costa Galana. Durante dos horas, la conductora demostró su creciente confianza y disfrute al frente del programa, llevando adelante las conversaciones con naturalidad y soltura.

En la mesa del domingo se reunieron destacadas figuras como Federico Bal, Silvia Kutika, Darío Lopilato, Alexis “El Conejo” Quiroga y la licenciada Cecilia Ce, quienes abordaron diversos temas que van desde el teatro hasta detalles de su intimidad, aprovechando la presencia de una sexóloga para plantear todo tipo de preguntas.

En este ambiente distendido, Juana y Fede Bal, sacando a relucir anécdotas y momentos divertidos que arrancaron risas entre los presentes. Un momento destacado fue cuando la conductora notó las uñas pintadas de negro del actor y preguntó si guardaban relación con su personaje en la obra. Al confirmarlo, el hijo de Carmen Barbieri explicó: “Hago de Lola, una chica drag queen, yo la vi en Broadway hace 10 años y llorábamos con mi mamá porque no podíamos creer cómo el transformismo, la homosexualidad, tenía un papel mainstream en ese lugar”.

Bal compartió una anécdota que fue interrumpida por su amiga antes de completarla. "En la puerta del teatro escucho una persona que se refiere a mí diciéndome que era gay y a todo esto yo estaba de la mano con mi novia...", relató el actor, sin sospechar que sería cuestionado sobre su relación: "¿Con cuál?". Ante las risas, Fede respondió sobre su pareja, Florencia Díaz: "¿Cómo con cuál? ¡Qué mala sos! Con mi novia de hace tres meses, Juana, mirá qué mala que sos".

Otro momento gracioso surgió al recordar los rumores de romance que alguna vez los vincularon. En septiembre de 2019, fueron vistos compartiendo una comida y saliendo juntos del restaurante, lo que generó especulaciones sobre su relación. "¿Te acordás que yo te ofrecí una obra? No me diste bola", comentó Federico para retomar el tema.

"Sí me acuerdo y no, no te di bola porque esa obra no era para nosotros. Igual me encantaría", respondió Juana, agregando que luego surgieron rumores de romance entre ellos. Ante esto, el actor quiso aclarar que no fue él quien impulsó esos rumores: "Me sentí mal. Sentí como que tal vez vos hubieses pensado que yo iba a llamar y no soy ese clase de tipo. Fue feo. Si se ponen un segundo en mi lugar, yo le quería ofrecer una obra y quedamos en tomar algo. Pero al toque una cámara, pum. Nos preguntan qué hacíamos y no estaba haciendo nada. Lo último que quería es que pienses que tal vez esto lo hago por algo y nada. A veces no me conoces y me quedé mal".