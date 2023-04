Jugadores de Nacional y Peñarol ingresaron a lista negra por pelea en el clásico

Los jugadores de Nacional Yonathan Rodríguez y Leandro Lozano, y el jugador de Peñarol Rodrigo Saravia ingresaron a la lista negra de espectáculos deportivos tras el enfrentamiento entre sus equipos en el clásico del 1° de abril, confirmaron fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a El Observador.

El ingreso de los futbolistas fue solicitado por el fiscal Fernando Romano, luego de que los deportistas declararan por la pelea que tuvieron tras el partido entre Nacional y Peñarol.

Fiscalía envió la solicitud del ingreso a la lista de impedidos a ingresar a espectáculos deportivos al Ministerio del Interior. Cuando la cartera remite un pedido de ingreso a esta lista a la AUF el organismo rector del fútbol local debe incluir a la persona señalada "automáticamente", detallaron desde la Asociación.

Fuentes de la AUF indicaron que el pedido ya llegó a la organización, por lo que los deportistas ya forman parte de la lista negra.

Sin embargo, esto no significa que los futbolistas no puedan jugar en sus equipos: la lista permite que los deportistas puedan trabajar, pero no podrán asistir a otros eventos deportivos como espectadores.

La Comisión Disciplinaria de la AUF instruyó el lunes por la noche un expediente por los incidentes que se generaron en el clásico. Los tres futbolistas podrán jugar el próximo fin de semana debido a que la audiencia por sus posibles sanciones se realizará el próximo lunes, pero luego pueden llegar a recibir hasta cinco partidos de sanción por las denuncias de agresión e injurias.