La ex GH Andrea Rincón debutó como cantante cristiana: mirá el video

La actriz Andrea Rincón experimentó un cambio radical en su vida tras decidir sumergirse completamente en la religión. A finales del año anterior, Rincón se bautizó, iniciando así su viaje de fe, parte de una búsqueda personal en su lucha por sentirse bien y distanciarse del consumo de drogas.

Recientemente, la actriz dio un paso más y se ha lanzado como cantante cristiana. En un video que compartió en las redes sociales, la artista cantó: “Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar”, evidenciando su incursión en la música.

“Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior”, declaró la recién convertida cantante frente al micrófono, quien está atravesando un difícil proceso de separación con su ex prometido, Mauricio Corrado.

Rincón reveló su nueva vocación a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un fragmento de su primera canción. “Siempre con un Corazón de Adorador”, comentó Walter Encina, el músico de cumbia santafecina que la acompañó en la interpretación.

El posteo de la actriz contando su nuevo proyecto

Los fanáticos acogieron con entusiasmo el nuevo rol de Rincón, destacando su naturalidad al cantar. En poco tiempo, su video recibió una avalancha de elogios en la red social: “Qué cantante”; “Los amo”; “Poderoso”; “Es mi canción lema de este 2024″; “Qué voz tan armoniosa”; “Qué cambiada estás. La gloria de dios lo puede todo, cómo me gustaría cambiar mi vida así”, fueron algunos de los muchos mensajes que los seguidores le dejaron a la ex Gran Hermano en la sección de comentarios.

Esta decisión es parte de un proceso de grandes cambios en la vida de Rincón. Aunque hace años que habla de su camino en la fe cristiana, no fue hasta que se bautizó en la Iglesia Épica que marcó un hito en su vida. “Dios me salvó la vida y entendí que, si hubiese agarrado la Biblia antes, tal vez no me pasaba todo lo que me pasó”, afirmó Andrea en una entrevista en 2021.