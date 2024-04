Copa de la Liga: la polémica decisión de la AFA tras el gol anulado a River contra Boca

La controversia generada por el Superclásico en el que Boca venció 3-2 a River en los cuartos de final de la Copa de la Liga sigue dando de qué hablar. El gol anulado de Cristian Lema y la polémica sobre si el balón cruzó o no la línea de gol llevó a la AFA a tomar medidas para garantizar certezas de cara a las semifinales y la final. En este sentido, los tres encuentros que definirán al campeón contarán con cámaras en altura enfrentadas con la línea final, con el objetivo de brindar al VAR más y mejores recursos para resolver situaciones similares.

La controversia se desató a los 6 minutos del segundo tiempo, con el partido igualado 1-1 en Córdoba. Paulo Díaz conectó un cabezazo en el área, Miguel Borja remató nuevamente con la cabeza y, en su intento por despejar, Pol Fernández impactó en Cristian Lema, desviando la pelota hacia el arco. Aunque Chiquito Romero pareció detenerla, el árbitro Yael Falcón Pérez y su asistente Juan Pablo Belatti determinaron que había cruzado la línea de gol y validaron el tanto.

Sin embargo, el VAR, a cargo de Jorge Baliño y Gastón Suárez, quien sustituyó a Lucas Novelli, ausente por razones médicas, analizó la jugada y concluyó que el balón no había ingresado completamente en la portería. A pesar de ello, no hay una imagen que confirme al 100% la versión del equipo de River, y para obtener una verificación definitiva se requeriría una tecnología que aún no está disponible en Argentina: el DAG (Detector Automático de Gol), que alerta al árbitro mediante una vibración en el reloj si el balón cruza la línea de gol.

La palabra de Ignacio Villarroel, vicepresidente de River Plate



"Para mí entró, quiero ser claro y categórico, para mí entró", declaró Ignacio Villarroel, vicepresidente de River Plate. "En el diálogo uno escucha con mucha incertidumbre la afirmación de que la pelota no entró, sin ninguna herramienta científica o técnica que demuestre que la pelota no entró. Se dice que no es gol y se rectifica lo que el árbitro de campo dio, que es gol. Se vulneró el protocolo VAR. Porque no hay un error claro y manifiesto, demostrado en el VAR, que justifique modificar lo que el juez dio, que es gol. Es clarísimo el protocolo", amplió su reclamo en una entrevista con radio Continental.

La tecnología para los próximos encuentros



La tecnología que se aplicará en los próximos encuentros es similar al sistema "Goal Line", que utiliza un conjunto adicional de cámaras detrás del arco para construir un video en 4D y determinar el destino exacto de la pelota. Este sistema no es compatible con el actualmente utilizado en el fútbol argentino, lo que ha motivado esta nueva variante tecnológica por parte de la AFA y la Liga.