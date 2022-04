Caso Santiago Cor: jueza que absolvió a policías dijo que "la conducta asumida por quien tiene la obligación de detener su marcha no la pueden prever"

"¿Ante una orden expedida por un funcionario policial de detener la marcha, debemos hacerlo? Y entiende esta magistrado que sí, salvo que exista una causa de fuerza mayor que impida tal conducta (...) y se podrá continuar la marcha siempre que se le exprese al funcionario la situación de gravedad por la cual no se puede dar cumplimiento a lo solicitado", aseguró la jueza Patricia Hornes en el fallo por el cual absolvió a los dos funcionarios policiales imputados por abuso innominado de funciones en reiteración real con un delito de homicidio simple a título de dolo eventual en el caso de la muerte del joven de 20 años, Santiago Cor, a mediados de 2020 en Durazno. El joven chocó su moto contra un poste, lo que le provocó la muerte, mientras era perseguido por los dos poicías que querían detenerlo por tener un caño tronador.

Según la jueza, no es posible determinar dónde se originó el conflicto, pero sí se pudo probar que la moto que manejaba Cor —en la que también viajaba un amigo de él, dueño de la moto— y otra en la que iba su novia, circulaban por la calle cuando fueron interceptados por los policías. Uno de ellos dio la voz de alto porque la moto del ahora fallecido tenía un caño tronador —lo que no está permitido— y él, "al considerar que no existía motivo para tal solicitud, decidió continuar su marcha haciendo caso omiso".

Según relató la fiscal del caso, Bárbara Zapater, en esa oportunidad el oficial que dio la voz de alto también golpeó a Cor en el hombro y en el tanque de la moto. La defensa, que encabezó Andrés Ojeda, sostuvo por su parte que fue Cor quien efectuó un "manotazo" sobre el policía.

"Santiago le dice: ¿por qué voy a parar si no estoy haciendo nada?, el policía le seguía pegando con la mano derecha a Santiago, ahí Santi acelera la moto, se van un poco más para adelante, el policía atrás”, relató su novia en el juicio. El amigo que viajaba con él también sostuvo que el policía lo golpeó y Cor "se asustó", razón por la que aceleró (lo que provocó que perdiera el control del vehículo y se estrellara contra el árbol).

"El funcionario le dio la orden de detener su marcha, como él mismo entendió que no existía mérito para ello no se detuvo, más allá de que la conducta del funcionario no fue correcta si existieron esos golpes, de tener por acreditados los mismos tengo varias precisiones que realizar. En primer lugar: ante una orden expedida por un funcionario policial de detener la marcha, ¿debemos hacerlo? Y entiende esta magistrado que sí", expresó por su parte la jueza.

Una testigo que fue incorporada en la causa en calidad de "protegida" declaró que el oficial le dio un "leve empujón" a Cor, en medio de la persecusión.

"Surge probado a criterio de esta decisora que la solicitud era ajustada a derecho. Se debe valorar si la solicitud de detención configura un abuso de funciones, entiende esta decisora que no, sin perjuicio que la actitud realizada por el policía no fue la correcta", expuso Hornes, quien además valoró que tanto la defensa como la Fiscalía terminaron asumiendo que hubo un intercambio de golpes (aunque para la defensa, no más que ese "leve empujón" del que habló la testigo).

La jueza también concluyó que, por las maniobras que se hicieron, no era posible que los policías fueran a la par de Cor. "La conducta asumida por quien tiene la obligación de detener su marcha no la pueden prever, ahí es que se da el seguimiento (cuando la persona no detiene su marcha), a una distancia considerable, no perdiendo para ello no solo el control del vehículo sino atendiendo a la seguridad que se debe brindar a aquellas personas que circulen en el lugar, de las personas que siguen o la seguridad de ellos", manifestó.

Aunque la Fiscalía intentó que se configurara el abuso de funciones alegando que los policías iban a una velocidad mayor a la permitida, la magistrada advirtió que, en medio de una persecusión, lo que debe medirse es que ese exceso en la velocidad no pueda dañar a otras personas y ese día la avenida en cuestión estaba vacía. Además de que siempre fueron a una velocidad menor a la que llevaba quien luego resultó fallecido. "Surge probado que la velocidad en un seguimiento o persecución la determina la persona a la que se solicita que detenga su marcha (...) Lo que determinó que el seguimiento, y la velocidad, dependiera exclusivamente de la conducta asumida por Santiago", consideró.

Desde el equipo de Zapater se argumentó que los policías habían "tocado" la moto de Cor, pero no se probó. En declaraciones a Subrayado, la fiscal informó que apelará el fallo y opinó que la sentencia “tiene muchísimas inconsistencias, fueron muchos los medios de prueba que la doctora no analizó”, aunque la respeta.

El mensaje de la jueza a la familia y a los amigos de Santiago Cor

"Me resulta difícil poder decirles algunas palabras, imagino que es tan grande el dolor que sienten que nada que les diga va a poder calmarlo. Lamento enormemente lo ocurrido. Sin dudas la muerte de Santiago ha sido una tragedia no solo para su familia sino también para la sociedad. Debo decirles que analizados los hechos, y los medios probatorios a criterio de esta decisora no existe responsabilidad" de los policías.

"Un antes y un después de este fallo"

"Sea cual sea la resolución, va a marcar un antes y un después ese fallo", coincidieron la presidenta y vicepresidenta del sindicato policial (Sifpom), Patricia Rodríguez y Patricia Noy Cardozo, en entrevista con El Observador horas antes del fallo.

"Creemos en el sistema judicial. Más allá de eso, se tuvo una muy buena defensa, se estuvo trabajando incansablemente para demostrar lo que, para nosotros, es que no hubo responsabilidad de los policías. Fue una mala decisión de un muchacho que termina en una fatalidad", expresó Noy Cardozo previo a conocer el fallo. Mientras que la presidenta sostuvo que "es un caso doloroso", pero la pérdida de Cor "tampoco se va a solucionar con un fallo judicial". "El dolor de la familia y los papás lo podemos asimilar y comprender. Pero también hay muchas familias de compañeros que en este momento la están pasando muy mal esperando este fallo porque nadie quería ese desenlace", indicó.

Además, sostuvo que, de condenarlos, "habría que pensarlo dos veces para ir atrás de cualquier persona que se da a la fuga, porque cualquier cosa que le puede pasar en ese interín que se fuga, va a ser consecuencia y causa de ese policía que lo está persiguiendo (...) ¿Si alguien se da a la fuga, qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos?", complementó.