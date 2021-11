Justicia condenó al Estado a indemnizar a la familia de Valeria Sosa

El juez Pablo Gandini condenó al Estado uruguayo a indemnizar a la familia de Valeria Sosa por ser "cómplice" al no "haber hecho nada para evitar lo sucedido".

"El Estado Uruguayo merece la máxima condena para reparar el daño moral de los actores", expone el magistrado en la sentencia que se dio a conocer este miércoles.

Sosa fue asesinada por su expareja policía en enero del 2017, luego de haber hecho dos denuncias por violencia doméstica. El crimen sucedió en el domicilio de la mujer mientras estaba con sus hijos. Al negarse a dejarlo jugar con los hijos por la noche, el policía sacó su arma de reglamento y la mató.

El caso puso en evidencia que el protocolo de actuación policial había fallado, cuya indicación es que ante denuncias por violencia doméstica contra policías se les debe quitar el arma de reglamento. Más adelante, el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que la denuncia de la víctima nunca llegó a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica, por lo que no se le quitó el arma.

La sentencia señala: "El sufrimiento de la familia por el homicidio de Valeria Sosa encierra mucho más de lo que a simple vista aparece, nos interpela como sociedad, como Estado (nos muestra la vulnerabilidad de la mujer por el hecho de ser mujer, el sistema patriarcal de dominación, la agresión del hombre, la violencia de género en todas sus manifestaciones, la no respuesta del Estado ante las denuncias, la muerte violenta, el femicidio que en aquella época aún no estaba tipificado como delito en nuestro Código Penal), todo esto va a acompañar el sufrimiento de los actores por el resto de sus vidas".

El abogado del caso, Ignacio Durán, clasificó como "contundente, ejemplar y fundada" la sentencia del juez Gandini.

"La indemnización del daño moral no puede determinarse en los guarismos que la jurisprudencia condena por la muerte de personas (no es lo mismo un fallecimiento por accidente de tránsito, por responsabilidad médica o por otros delitos), aquí el fallecimiento se dio por ser mujer, victima de violencia de género, sin obtener respuesta del Estado cuando desesperadamente concurrió a denunciar lo que le estaba pasando, es una forma de muerte trágica donde su ex pareja padre de sus hijos le quita la vida a sangre fria con el arma de reglamento delante de los niños. Con un Estado ausente, con una ausencia que se convierte en complicidad por no haber hecho nada para evitar lo sucedido", señala otro pasaje de la sentencia.