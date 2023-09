Jutep incumple normativa de transparencia y la "bombardean" con pedidos de informes

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el organismo responsable de velar por que el Estado transparente su gestión, no publica las resoluciones de su directorio desde el 2021.

Entre los últimos pronunciamientos que este servicio descentralizado publicitó en su página web se encuentran aquel que determinó la "violación del principio de legalidad" por parte de Ancap y UTE en el proyecto de Gas Sayago, y los "apartamientos" normativos reprochados a la construcción del Antel Arena.

Desde entonces, sonados casos como la "falta grave" del nacionalista Juan Sartori al omitir datos en su declaración jurada o la falta de "reproches legales" al intendente de Lavalleja por compensar en salario a su hermano en la comuna solo han tomado notoriedad pública a través de su filtración en medios de prensa.

La falta de transparencia activa en la Junta que, valga la redundancia, está encomendada a exigir la transparencia en el Estado, se inscribe en un escenario con cada vez más obligaciones y menos recursos que las actuales autoridades han denunciado en diversas ocasiones.

La vocal del Frente Amplio en el directorio, Ana Ferraris, sostuvo al respecto que "es real" que "han aumentado" de forma sostenida los pedidos de acceso a la información pública del organismo, y que esos números "no dejan mentir". De acuerdo a los datos aportados por la flamante presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo, mientras que en el 2019 no había llegado ninguna solicitud de este tipo, ya el año pasado hubo 21, y en lo que va de este 2023 ya llevan 20.

"Hay que decir que la cantidad de pedidos es directamente proporcional a la transparencia en cualquier organismo", señaló la vocal Ferraris ante la comisión del Senado que estudia la Rendición de Cuentas. "Si usted no publica la información como lo mandata la ley de acceso a la información pública, lo bombardean con pedidos y me parece que ese es uno de los problemas que tenemos que intentar corregir en este año y monedas que nos quedan. Además, eso nos ayudaría a salir del nivel que estamos ocupando en el índice de transparencia que elabora la Unidad de Acceso a la Información, que si no recuerdo mal nos coloca en el lugar número cincuenta", sentenció.

La actual presidenta cabildante del organismo no desconoce el creciente incumplimiento de la normativa, y de hecho admitió ante los senadores que "la respuesta es muy sencilla": "A partir del dictado de la Ley N° 19797 –que empezó a regir a partir del 1° de marzo del 2020–, que modificó el régimen de declaraciones juradas de los funcionarios establecidos en la ley cristal, se sumaron más tareas", así como tarmbién la gestión de las denuncias a través del porta.

"A raíz de estas dos modificaciones, los cometidos de la Jutep en lo que tiene que ver con las declaraciones juradas y denuncias, se incrementó de forma exponencial, en contrapartida con la reducción de los funcionarios", resumió. Di Longo repasó que hasta 2019 se publicaban en la página solo las declaraciones del presidente y el vicepresidente, "tarea que no ofrecía inconvenientes al funcionamiento de la oficina".

"A partir de 2020 se comenzaron a publicar las declaraciones juradas de 600 cargos, que también deben publicarse cuando toman posesión del cargo, cada dos años y a su cese, situación que no se ha dado al mismo tiempo. Asimismo, se publican declaraciones juradas de un total de 803 candidatos que, por ley, deben presentarla. Estas tareas implican una dedicación específica y constante, incrementándose en forma exponencial el volumen de trabajo en la oficina, con menos recursos humanos", apuntó.

De hecho, la jerarca detalló que antes de asumir había cinco funcionarios y un encargado dedicados específicamente a gestionar las declaraciones juradas, mientras que hoy solo hay un supervisor y dos funcionarios. "Pero, además, antes del año 2020 en la Jutep había 17 funcionarios en total. A partir de 2020 pasaron a ser 11", aseguró.

“Cuando planteo que tiene once funcionarios me quedan mirando como diciendo: ‘¡Cómo hacen, porque con once funcionarios no pueden combatir la corrupción!’”, apuntó Di Longo. Desde la Jutep detallaron también las complicaciones para incorporar nuevos funcionarios, en tanto "nadie quiere venir" por la falta de posibilidades de desarrollar una carrera, lo que termina obligando a echar mano a pases en comisión.

Jutep quiere multar a organismos con omisos

La presidenta de la Junta anticorrupción anunció su intención de multar a los organismos públicos que hoy tengan en sus plantillas a funcionarios omisos con las declaraciones juradas.

"La ley cristal ya establece que al funcionario que no presenta la declaración jurada y es declarado omiso se le debe retener el 50% del sueldo. El inconveniente es que hacemos todo el procedimiento, lo declaramos omiso –es más, en la página pública de la Jutep están todos los nombres–, se le notifica después al organismo por un oficio que tiene que retener del 50 % del salario, y el organismo no cumple", reclamó Di Longo.

"Le mandamos otro oficio y ahí queda. Entonces, pensamos que una forma de solucionar este problema podría ser multar al organismo. Es el organismo el que no está cumpliendo con la retención, no es el funcionario", concluyó.