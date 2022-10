Klopp dijo que Darwin llegó con “un problema” de la selección y que tuvieron una larga charla

El entrenador de Liverpool de Inglaterra, Jurgen Klopp, reveló este lunes que Darwin Nuñéz llegó con “un problema” de la gira de la selección uruguaya y que por eso no lo tuvo más minutos en cancha este sábado en el partido ante Brighton que terminó con empate 3-3.

Ese día el artíguense tuvo un solo minuto en la cancha de Anfield Road, lo que llevó a que tuviera críticas y burlas.

Klopp, en la conferencia de prensa previa al partido de este martes ante Rangers por la Liga de Campeones (16:00), se refirió nuevamente a la situación del atacante por quien los reds pagaron 75 millones de euros a Benfica.

"¿Por qué no comenzó el juego el fin de semana? Regresó de los partidos internacionales y tenía un problema en el tendón de la corva”, explicó el DT, en referencia a la molestia que tuvo el atacante en la parte posterior de uno de sus muslos.

Klopp dijo que Darwin sufrió en esa zona "DOMS" (Delayed Onset Muscle Soreness o dolor muscular de inicio retardado).

EFE

Darwin festeja su gol con la selección

“Cuando obtienes esta información del departamento médico, te da una idea de cuántos minutos puede jugar, y no inicias con alguien que solo puede jugar 20 minutos o 15”, agregó, ante la consulta de por qué había estado en el banco de suplentes luego de que regresara al club tras haber vuelto al gol en el amistoso de la selección ante Canadá.

El entrenador alemán también se refirió al momento del uruguayo y dijo que su adaptación "es buena".

“Por supuesto que todavía se está adaptando, como siempre se adaptan los jugadores. Llegan nuevos jugadores y todo el mundo habla de ellos y quiere que brillen de inmediato, eso pasa de vez en cuando y a veces no”, señaló.

Klopp agregó que este domingo tuvieron una charla con Darwin junto su asistente holandés Pep Lijnders debido a que su español y su portugués todavía no es bueno.

AFP

Darwin y Klopp

“Solo le dijimos que estamos muy tranquilos. Es realmente importante en nuestra situación, cuando no está comenzando, que no parezca que está preocupado o lo que sea”, señaló.

“Sé que este tipo de discusión se abrirá al mundo exterior. Por supuesto que los tres partidos de sanción no le ayudaron, eso está claro”, sostuvo, con respecto a la suspensión que recibió por su expulsión en el comienzo de la temporada de la Premier League.

Klopp también señaló que el momento de Liverpool no es el mejor para Darwin o para un delantero.

“El equipo no está volando y eso no lo hace más fácil para un delantero y menos para un rematador”, comentó. “No es que no estemos creando ocasiones, pero no es que todo encaje y metemos a un jugador y define nuestra situación. Esa no es nuestra situación en este momento por mucho que me gustaría que fuera. Eso es todo".