KPMG celebra su aniversario 75 y lanza cátedra de Transformación Digital y Ciberseguridad en la ORT

En 1946, el contador holandés radicado en Uruguay Federico W. Sibille instaló en el país la firma que hoy es KPMG. Durante 75 años, la empresa ha acompañado a miles de empresas públicas y privadas en el desarrollo de impactos sostenibles y perdurables en diversas áreas de negocio. En ese marco, la semana pasada KPMG anunció el lanzamiento de su cátedra de Transformación Digital y Ciberseguridad junto a la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT, destinada a la formación profesional e investigación vinculada a estos temas.

“La intención de este acuerdo es trascender las fronteras de la academia y la empresa, vinculando lo que demanda la práctica profesional y lo que se enseña en la universidad. KPMG, a través de la cátedra de Transformación Digital y Ciberseguridad, apuesta firmemente por una formación completa y multidisciplinaria que fortalezca a los tomadores de decisiones actuales y futuros”, explicó Álvaro Scarpelli, socio director de KPMG Uruguay.

La calidad de los profesionales que trabajan en KPMG ha sido siempre uno de los principales activos de la firma. Esto, sostiene Scarpelli, “es también reflejo de la calidad de la fuerza laboral uruguaya en general”. “Desde Uruguay también exportamos talento y conocimiento hacia la propia red de KPMG y podemos decir con mucho orgullo que el aporte de nuestros profesionales es siempre altamente valorado por nuestros colegas del exterior y por nuestros clientes regionales. Otros dos diferenciales de la práctica uruguaya han sido el equilibrio en el tamaño de las distintas líneas de negocios que conforman nuestra actividad y la capacidad de incorporar y adaptar rápidamente los cambios globales al tamaño y las características de nuestro mercado. Estos tres aspectos, junto con otros que no se diferencian del resto de nuestra red, han sido vitales para desarrollar nuevas líneas de trabajo y continuar creciendo a lo largo de los años”, destacó.

Este convenio de colaboración con Universidad ORT nace con el propósito de impulsar el talento de los estudiantes, potenciar sus habilidades y relacionarlos con el mercado laboral, así como generar información relevante para el ecosistema empresarial y la toma de decisiones. “La tecnología ha cambiado nuestra vida diaria y el mundo de los negocios. Es un mundo interesante con oportunidades enormes de la mano de la transformación digital y también con riesgos importantes, desconocidos hasta hace poco tiempo y complejos de administrar. Desde allí que a nosotros y a ORT nos pareció que valía la pena en este momento lanzar la cátedra KPMG de Transformación Digital y Ciberseguridad: dos temas centrales de nuestro tiempo, intrínsecamente relacionados, y que tendrán mucho que ver con nuestro futuro desempeño económico y social”, contó el socio director de KPMG Uruguay.

La firma, que cuenta con 340 integrantes en Uruguay y siete socios, patrocinará esta cátedra y participará con sus expertos en acciones de investigación, capacitación y actividades de extensión.

La ciberseguridad y el desafío empresarial

El socio director de KPMG Uruguay resaltó la aceleración que provocó la pandemia en la transformación digital en diversos rubros, tales como el bancario o el comercio, pero también en la vida de las personas a través del teletrabajo. "De la misma forma que si uno dice gestión debe pensar en digitalización, si uno dice control interno debe pensar en ciberseguridad. Así como la transformación digital trae innumerables oportunidades para la definición y gestión de los negocios, genera nuevos riesgos en áreas y con temáticas nuevas, con la peculiaridad de que quienes atacan nuestro negocio pueden estar en cualquier parte del mundo. La digitalización se ha convertido en un factor clave en la resiliencia y capacidad de las empresas para adaptarse a los cambios, redefinir sus negocios y gestionarlos. Contar con elementos que permitan realizar esa transformación de una manera profunda y que abarque todos los aspectos del trabajo es imperioso para el desarrollo sostenido de una empresa”, agregó.

La ciberseguridad es actualmente una de las principales preocupaciones a nivel empresarial y gubernamental. Como consecuencia de esto, la demanda de profesionales especializados y de servicios en esta área ha crecido de forma exponencial. “Desde KPMG queremos contribuir, a través de la cátedra, en la formación de este tipo de capacidades tan requeridas por el mercado, así como ayudar a las empresas -y organizaciones en general- a conocer y aplicar las mejores prácticas en esta materia”, sostuvo Scarpelli.

En 2020 y previo a la pandemia, KPMG junto a Agesic, divulgó un estudio hecho a 40 empresas nacionales que concluyó que la mayoría de las compañías no poseen áreas exclusivamente dedicadas a la ciberseguridad, ni el presupuesto adecuado, ni profesionales lo suficientemente capacitados. Si bien no se ha hecho una actualización, Scarpelli aseguró que "es notorio que cada vez se está brindando mayor importancia a la generación de recursos en esta área y precisamente el lanzamiento de la cátedra es un esfuerzo en esa dirección". El socio director explicó que el número de profesionales especializados en Ciberseguridad que hoy requiere el mercado "es sin dudas mayor que hace dos años y todo indica que la necesidad de ese tipo de recursos continuará creciendo". Sin embargo, aseguró que desde la empresa tienen "la percepción de que una parte significativa de las empresas locales aún no han avanzado lo suficiente en este período, producto quizás de las dificultades asociadas a funcionar en pandemia".

Scarpelli explicó que, si bien desde la cátedra buscan contribuir al conocimiento en estas temáticas, la mayor contribución se hace a través de la propia práctica de Transformación Digital y Ciberseguridad dentro del Área de Consultoría de la firma, la cual ha ayudado a lo largo de estos últimos años a empresas referentes de distintos sectores en el proceso de desarrollo y fortalecimiento tanto en temas de transformación digital como en ciberseguridad. "Allí contamos con un equipo altamente capacitado y entrenado así como las herramientas tecnológicas para llevar adelante un adecuado soporte a nuestros clientes. Nuestra práctica tiene además un vínculo muy fuerte con otras prácticas de Transformación Digital y Ciberseguridad de la región, en particular con KPMG Argentina en dónde existe un centro de excelencia regional", añadió.

El lanzamiento formal de la cátedra fue el 17 de Agosto con un evento virtual en el que expusieron expertos en la materia de KPMG Uruguay y KPMG Argentina. "En estos días hemos recibido numerosos comentarios y el contacto de gente que está muy interesada con la iniciativa y con la posibilidad de participar tanto en el cuerpo docente, como en los cursos, seminarios o eventos que se realicen. Es claro que a nivel empresarial y académico son temas de muchísimo interés", concluyó.