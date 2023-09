L-Gante se reencontró con su hija y dio la primera entrevista: "Pensé que me iba el primer día"

En una breve entrevista con Luis Ventura L-Gante habló por primera vez desde que fue liberado este fin de semana luego de estar tres meses preso. “Pensé que me iba el primer día”.

“Te imaginaras que varias veces me ilusioné, pero sobre todo por los rumores que salían en la televisión. Estaba adentro, pensando, y traté que no me consuma el cuando voy a salir, y aprovechar el tiempo para darle una buena función y fortalecerme”, señaló.

“¿Pensas que haber estado detenido tanto tiempo tuvo que ver con algo personal o político?”, le preguntaron desde el estudio. “Lo noté como un ensañamiento en una parte. A mí se me pueden cruzar mil cosas por la cabeza ahí, pero lo importante es que se resuelva bien en el proceso y que se haga justicia”, aseguró. Y agregó: “Yo contengo la calma, estoy tranquilo, soy de entender las cosas y no me mato estar pensando en cómo salir. Pero se tomó su tiempo”, analizó.

El reencuentro con su hija Jamaica

El cantante de cumbia 420 L-Gante no pudo esperar más y se dirigió sin escala a reencontrarse con su hija Jamaica y Tamara Báez.

“¿Cómo viviste el momento de abrazarte con Jamaica?”, quiso saber Ventura, en relación al reencuentro con sus afectos. “Mortal, la noté muy contenta, muy feliz, y yo también. Fue quedarme con ella lo que hizo que me tomara todo tan tranquilo y ponerme a pensar en todo esto”, señaló respecto a las fuerzas de las que se valió durante su detención.

Respecto a sus planes a futuro, aseguró: “Para mí es como que me tomé un descanso para arrancar con toda la fuerza. Pero el que se preocupa por eso es Maxi (mi representante) Vamos a descansar una semanita y arrancaremos. Tengo que ensayar porque no hago un show hace varios días”, remató Elián con una sonrisa. Y antes de despedirse, se comprometió para estar presente en el piso el sábado próximo: “Vos sabés que me caés muy bien, es mi palabra Luis, charlar con vos es siempre un gusto”, cerró el músico.