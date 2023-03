La apuesta que perdió Mica Torres con Mateo Ponte y la particular foto que se tuvo que sacar

La influencer y maestra Micaela Torres publicó el domingo una particular foto tras perder una apuesta con su pareja, el jugador de Danubio y de la selección uruguaya sub 20 Mateo Ponte.

"Perdí en la conga y me tocó pagar", escribió en su cuenta de Instagram (@micatorresss) con una carita con los ojos mirando hacia arriba.

Torres con la camiseta de su novio tras perder la apuesta

"Con la de mi novio", (@mateoponte_04) escribió la influencer posando con la número 4 de Uruguay alternativa de su pareja.

Este lunes, Torres, quien también ha realizado trabajos de modelaje, se sacó dos fotos en el comienzo de clases en su rol de maestra.

Torres de maestra

La influencer contó que en este año ejercerá como maestra en la misma escuela de la que egresó en 2009: "Hoy 13 años después la vida me devuelve al mismo patio pero en otro rol. No saben todo lo que me pasa por dentro. Pero es sin dudas una de las sensaciones más lindas", escribió en una de sus historias de Instagram.